Alanya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerinin Dere ve Payallar mahallelerinde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında fiziki ve teknik takip yaptı. Uyuşturucu madde ticareti ile tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (30), Dere Mahallesi’nde gizlendiği adreste yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48) ise Payallar Mahallesi’nde gözaltına alındı. Jandarmadaki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan iki hükümlü cezaevine teslim edildi.