Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.’nin izini sürdü.
Ekipler, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün Konaklı Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan A.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Muhabir: Mehmet AL