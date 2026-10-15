Alanya Belediyesi, kent merkezinin önemli ulaşım güzergâhlarından Atatürk Caddesi'nde başlattığı kapsamlı dönüşümü sahil yoluna taşıyor. Belediyenin 14 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasındaki bölümde 2 Kasım Pazartesi günü altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlanacak. Projeyle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, elektrik, doğal gaz ve iletişim hatlarının uzun vadeli ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

ALANYA'DA HANGİ YOLDA ÇALIŞMA YAPILACAK?

Çalışmalar, Atatürk Caddesi'nin devamı niteliğindeki Ahmet Asım Tokuş sahil yolunda, Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi, uygulamanın etaplar halinde yürütüleceğini ve altyapı kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından asfaltlama ile kaldırım düzenlemelerine geçileceğini bildirdi.

Belediyenin açıkladığı programda 2 Kasım başlangıç tarihi olarak yer alırken, çalışmaların tamamlanacağı kesin tarih, etaplara göre trafik düzenlemeleri ve olası yol kapatma saatlerine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Bu nedenle güzergâhı kullanan sürücülerin çalışma döneminde yapılacak ulaşım duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

SU, ELEKTRİK VE İNTERNET HATLARI YENİLENECEK

Projenin hazırlıkları kapsamında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile ASAT, ENERYA, CK Akdeniz Elektrik, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve FibimNet temsilcileri katıldı.

Belediyenin 14 Ekim tarihli duyurusuna göre kurumlar, kendi sorumluluk alanlarındaki altyapı işlemlerini belirlenen iş programına uygun şekilde gerçekleştirecek. İçme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin yanı sıra yağmur suyu tahliye hatları, elektrik ve aydınlatma altyapısı, doğal gaz bağlantıları ve fiber internet sistemleri de çalışma kapsamında ele alınacak.

Planlamanın temel amacı, asfaltı yenilenen yolun daha sonra farklı altyapı kuruluşları tarafından yeniden kazılmasını önlemek. Bu nedenle altyapı işlemleri tamamlanmadan sıcak asfalt uygulamasına geçilmeyecek.

İLK PROJEDE 61 BİN METREKARE ASFALT YAPILDI

Yeni çalışmanın kapsamını değerlendirmek açısından Atatürk Caddesi'nde daha önce tamamlanan yatırımın verileri öne çıkıyor. Alanya Belediyesi'nin resmi proje kayıtlarına göre, Alaaddin Keykubat Parkı ile Atatürk Anıtı arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergâhta yürütülen yenileme çalışmaları 3 Kasım 2025 tarihinde başladı.

Belediyenin proje bilgilerinde, bu güzergâhta yaklaşık 61 bin metrekarelik alana asfalt serildiği belirtiliyor. İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz, internet ve yağmur suyu altyapılarının yenilendiği yol, kaldırım ve aydınlatma düzenlemelerinin ardından 2 Mayıs 2026 tarihinde yeniden trafiğe açıldı.

Böylece önceki kapsamlı çalışmanın başlangıcı ile yolun yeniden trafiğe açılması arasında yaklaşık altı aylık bir dönem bulunuyor. Ancak yeni etap için aynı sürenin geçerli olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ESKİ ALTYAPI 1980'Lİ YILLARDAN KALMIŞTI

Atatürk Caddesi'ndeki yenilemenin gerekçesi, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in 2026 yılının ocak ayındaki belediye meclisi toplantısında yaptığı açıklamalarda da gündeme gelmişti.

Özçelik, 2026 yılının ilk meclis toplantısında caddedeki bazı altyapı sistemlerinin 1980'li yıllardan kaldığını belirterek özellikle yaz aylarında sorunlar yaşandığını ifade etmişti. Belediye Başkanı, farklı kurumların kazı çalışmalarını tek programda birleştirerek yolun tekrar tekrar açılmasının önüne geçmek istediklerini açıklamıştı.

Bu açıklama, 2 Kasım'da başlayacak yeni etabın yalnızca yol yüzeyini yenilemeye değil, eski altyapı sistemlerini uzun vadeli bir plan çerçevesinde değiştirmeye odaklandığını gösteriyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK 50 YILLIK HEDEFE ÖNE ÇIKTI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 14 Ekim 2026 tarihli belediye açıklamasında, Atatürk Caddesi'ndeki yatırımın geçici bir yol onarımından daha kapsamlı olduğunu vurguladı. Özçelik, yapılan planlamanın Alanya'nın gelecek 50 yıllık altyapı ihtiyaçlarını karşılamasını hedeflediklerini belirtti.

Belediyenin açıkladığı 50 yıllık süre, projenin uzun vadeli hizmet hedefini ifade ediyor. Bu sürenin teknik olarak garanti edildiğini gösteren ayrı bir mühendislik raporu veya altyapı ömür hesabı ise duyuruda yer almıyor.

2 KASIM ÖNCESİNDE HANGİ BİLGİLER BEKLENİYOR?

Alanya Belediyesi'nin 14 Ekim tarihli açıklamasıyla ikinci etap için başlangıç günü ve çalışma güzergâhı kesinleşmiş durumda. Bununla birlikte projenin toplam maliyeti, yeni döşenecek hatların uzunluğu, tamamlanma takvimi ve çalışma süresince uygulanacak trafik planına ilişkin sayısal ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasındaki sahil yolu bölümünü kullanacak sürücüler ve bölgede faaliyet gösteren işletmeler açısından en önemli başlıklar, çalışmaların hangi noktalarda başlayacağı, ulaşımın nasıl sağlanacağı ve etapların ne zaman tamamlanacağı olacak.

Alanya Belediyesi'nin resmi proje kayıtları ve 14 Ekim 2026 tarihli duyurusuyla doğrulanan bilgilere göre yeni etap, önceki yıl başlayan Atatürk Caddesi dönüşümünün devamı niteliğinde. Çalışmaların planlandığı şekilde başlaması halinde, kent merkezindeki bir diğer önemli ulaşım güzergâhının altyapısı da kurumlar arası ortak programla yenilenecek.