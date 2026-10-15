Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma politikaları ve uluslararası askeri iş birliklerine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Açıklamada, uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçaklarının teslimat süreci ile ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar öne çıktı.

6 ADET F-35 İÇİN ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanlık, Türkiye için üretilen ancak henüz teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağının durumuna ilişkin ABD ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin söz konusu uçakların teslim edilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, sürecin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

MSB'nin açıklamasında, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımları da gündeme geldi.

Bakanlık, yaptırımların kaldırılmasına yönelik beklentinin sürdüğünü vurguladı. ABD ile yürütülen görüşmelerin, Türkiye'nin savunma alanındaki talepleri açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımları, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a Türk askeri gönderilmesi ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bakanlık, böyle bir adımın atılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) onayı ve gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Bu açıklamayla birlikte Suudi Arabistan'a asker gönderilmesine ilişkin herhangi bir kararın, ilgili anayasal ve yasal prosedürler çerçevesinde ele alınacağı vurgulanmış oldu.

GÖZLER TÜRKİYE-ABD GÖRÜŞMELERİNDE

MSB'nin açıklamalarının ardından gözler, Türkiye ile ABD arasında devam eden F-35 görüşmelerine çevrildi.

Türkiye için üretilen 6 savaş uçağının teslimatına ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı ve CAATSA yaptırımları konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.