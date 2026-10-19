Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret zammı, yıl sonu yaklaşırken ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı merak ediliyor. Enflasyon beklentileri, çalışanların alım gücü ve işveren maliyetleri, yeni ücretin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret henüz açıklanmadı. Ancak mevcut maaş üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı zam oranlarında ortaya çıkabilecek tutarları gösteriyor.

2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanıyor.

Buna göre yüzde 25 zam yapılması durumunda net asgari ücret 35 bin TL'yi aşarken, yüzde 40'lık artış senaryosunda 39 bin 305 TL seviyesine ulaşabilecek.

İŞTE 2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Zam oranı Yeni net ücret Yeni brüt ücret Net artış %25 35.094,38 TL 41.287,50 TL 7.018,88 TL %30 36.498,15 TL 42.939,00 TL 8.422,65 TL %35 37.901,93 TL 44.590,50 TL 9.826,43 TL %40 39.305,70 TL 46.242,00 TL 11.230,20 TL

Tablodaki rakamlar mevcut ücret üzerinden yapılan matematiksel hesaplamalardır. Açıklanmış bir zam kararı veya resmî teklif niteliği taşımamaktadır.

YÜZDE 30 ZAM GELİRSE MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?

Çalışanların merak ettiği senaryolardan biri de yüzde 30 oranında artış yapılması.

Bu oranda zam uygulanması halinde mevcut net asgari ücrete 8 bin 422 lira 65 kuruş eklenecek. Böylece yeni net ücret 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselecek.

Yüzde 35 zamda ise net maaş yaklaşık 37 bin 902 liraya ulaşacak.

ENFLASYON TAHMİNİ ZAM HESAPLARINI ETKİLİYOR

2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde en önemli göstergelerden biri enflasyon olacak.

Eylül ayında açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi.

Ancak yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olması, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Nihai artış oranı, yürütülecek müzakerelerin ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı süreçte ekonomik göstergeler ve tarafların talepleri değerlendirilecek.

Toplantıların kesin tarihleri ve yeni ücretin açıklanacağı gün henüz resmî olarak duyurulmadı.

MİLYONLARCA ÇALIŞANIN GÖZÜ ARALIK AYINDA

Yeni asgari ücret yalnızca bu maaşla çalışanları değil, işverenleri ve çeşitli sosyal güvenlik ödemelerini de ilgilendiriyor.

Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan bazı prim ve ödemeler de yeni tutardan etkilenecek.

Şimdi gözler, aralık ayında yapılması beklenen görüşmelerden çıkacak karara çevrildi. 2027 yılının kesin net ve brüt asgari ücret tutarı, resmî açıklamayla belli olacak.