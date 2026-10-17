Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ile yolcusu yaralandı.
M.S. (52) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada M.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu Z.T. (23) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir: Mehmet AL