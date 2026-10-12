Galatasaray ile Barcelona arasında RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma, bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihine geçti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 75 bin TL'ye kadar yükselen bilet fiyatlarına rağmen satışa sunulan tüm koltuklar tükendi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarihi maliyetlere aldırış etmeden takımlarına destek olmak için biletleri kısa sürede bitirdi. RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolması kesinleşirken, mücadelenin resmi olarak Türk futbol tarihinin en pahalı maçı unvanını aldığı bildirildi.

REKOR FİYATLAR TARAFTARI ETKİLEDİ Mİ?

Bilet fiyatlarındaki bu tarihi artış, stadyum maç günü gelirlerindeki değişimi ve taraftarın takıma olan bağlılığını net bir şekilde gösteriyor. Yüksek fiyatlı biletlerin bile hızla alıcı bulması, tribünlerde oluşturulacak atmosferin saha içi rekabet kadar dikkat çekeceğini kanıtlıyor. Kapalı gişe oynanacak dev maçta gözler artık başlama düdüğüne çevrildi.