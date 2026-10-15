İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir kafe, dikkat çekmek amacıyla kullandığı reklam ifadesinin ardından gündeme geldi. İşletmenin konumunu tanıtmak için hazırladığı reklamda, karşısında bulunan kız öğrenci yurdunu öne çıkarması tartışmalara neden oldu.

REKLAMINDA 5 BİN KİŞİLİK KIZ YURDUNU ÖNE ÇIKARDI

Kafenin tanıtımında kullanılan “5.000 kişilik kız yurdunun tam karşısında” ifadesi, işletmenin reklam stratejisini gündeme taşıdı.

Konum bilgisi olarak paylaşılan söz konusu ifade, sosyal medyada dikkat çekerken işletmenin tanıtım yöntemi tartışma konusu oldu.

ZABITA EKİPLERİ KAFEYİ MÜHÜRLEDİ

Reklamıyla gündeme gelen kafeye zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi uygulandı.

İşletmenin önünde kaydedilen görüntülerde, zabıta görevlilerinin kafenin cam kapısında mühürleme işlemi gerçekleştirdiği görüldü.

Ekiplerin işlem sırasında kapıyı kontrol ettiği anlar da kameralara yansıdı.

KAFE NEDEN MÜHÜRLENDİ?

Olayın ardından en çok merak edilen konu, işletmenin hangi gerekçeyle mühürlendiği oldu.

Kafenin reklamında kullandığı ifade ile mühürleme işlemi arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz açıklığa kavuşmadı.

Yetkili kurumlardan mühürleme kararının hukuki ve idari gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle işletmenin yalnızca reklam ifadesi yüzünden kapatıldığını söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor.

GÖZLER YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Başakşehir'de yaşanan olay, işletmelerin reklam ve tanıtım yöntemlerini yeniden gündeme getirdi.

Kafenin mühürlenmesine ilişkin resmi gerekçenin açıklanmasıyla birlikte olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.