1980’Lİ yıllarda Erzurum Şahappaşa Topçu Kışlası’nda vatani görevini yapan asker arkadaşları, yıllar sonra Alanya’da buluştu. İzmit, Afyon, Isparta, Bandırma, Korkuteli, Akhisar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, Adana, Eskişehir, Aydın, İstanbul ve Silifke’den gelen eski silah arkadaşlarını, Alanya’da yaşayan Şevki Altıntaş, Kerim Bozkurt ve Ejder Hançerkıran karşıladı.

İSKELE’DE HASRET GİDERDİLER

Alanya Belediyesi Sosyal Tesisi İskele Çay Bahçesi’nde bir araya gelen asker arkadaşları, çay eşliğinde sohbet ederek geçmiş günleri yad etti. Buradaki buluşmanın ardından akşam yemeği için Has Başaran Lokantası’na geçen grup, geceyi Alanya’da geçirdi. Ertesi sabah ise asker arkadaşları, Çayarası Yaylası’nda bahçeli evi bulunan Kerim Bozkurt’un misafiri oldu. Yaylada hazırlanan kahvaltıda bir araya gelen grup, akşam saatlerinde düzenlenen mangal etkinliğinde de birlikte vakit geçirdi.

ALANYA’NIN GÜZELLİKLERİNİ GEZDİLER

Buluşma kapsamında Dim Barajı ve Seyir Terası’nı da gezen eski silah arkadaşları, Alanya’nın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan grup, güzel anılar ve dostluklarını tazeleyerek Alanya’dan ayrıldı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi