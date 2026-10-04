Otar’ın 1974 yılında 27 yaşındayken 4 milyon liralık büyük ikramiye kazandığı, bu parayla İzmir ve Aydın’da çok sayıda daire ve iş yeri ile şehirler arası taşımacılıkta kullanmak üzere otobüsler satın aldığı öğrenildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak’taki 2 katlı binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin silah sesi duyduklarını bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Fikret Otar’ı yatak odasında kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 79 yaşındaki Otar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

POMPALI TÜFEKLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmada Otar’ın pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Evdeki deliller incelemeye alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında işitme engelli olduğu belirtilen eşi Nebahat Otar’ın da evde bulunduğu, ancak silah sesini duymadığı öğrenildi.

BÜYÜK İKRAMİYE HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Fikret Otar’ın hayatı, 1974 yılında kazandığı büyük ikramiyeyle değişti. Henüz 27 yaşındayken 4 milyon liralık ikramiyenin sahibi olan Otar’ın, elde ettiği parayla önemli yatırımlar yaptığı belirtildi.

İzmir ve Aydın’da çok sayıda daire ve iş yeri satın alan Otar’ın, şehirler arası taşımacılık yapmak amacıyla otobüsler de aldığı öğrenildi.

Yıllar içerisinde mal varlığını kaybeden Otar’ın daireleri, iş yerleri ve otobüslerini elinden çıkardığı, ardından eşiyle birlikte Efeler’deki baba evine döndüğü belirtildi.

ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre Otar, bir süre önce tapusunu oğlunun üzerine devrettiği baba evinin satışa çıkarılması nedeniyle üzüntü yaşıyordu. Oğlunu evi satmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç alamadığı öne sürüldü.

Otar’ın ölümünden bir gün önce gittiği kahvehanede arkadaşlarına evinden ayrılmak istemediğini söylediği ve “Bir daha beni görmeyebilirsiniz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Fikret Otar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin Otar’ın ölümünün nasıl gerçekleştiğini ve olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla başlattığı soruşturma devam ediyor.