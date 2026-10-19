Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici iddialar gündeme geldi. İhale usulsüzlüğü, rüşvet ve belediyede fiilen çalışmayan personele maaş ödenmesi iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 44 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor.

BELEDİYE BAŞKANININ KIZI DA SORUŞTURMADA İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan yeni iddiaya göre, CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A. da Çukurova Belediyesi'nde fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen personel arasında bulunuyor.

E.A. hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği iddia edilirken, söz konusu kişinin işe devam durumu ve aldığı ödemelere ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, bazı belediye çalışanlarının işe gitmedikleri halde maaş aldıkları iddiası doğrulandı. Ancak açıklamada E.A.'nın adına veya aile bağına ilişkin özel bir bilgi yer almadı.

MEVCUT VE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim sabahı Çukurova Belediyesi hizmet binası ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

ÜÇ YILLIK İHALE DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın temelini, belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin işlemleri oluşturuyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, belediyeden temin edilen evraklar üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Hazırlanan rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı.

Belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda, Kamu İhale Kanunu'nun istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı ileri sürüldü.

RÜŞVET VE USULSÜZ MAAŞ İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yalnızca ihale işlemleri değil, belediye ile iş yapan yüklenicilerin hakediş ödemeleri de yer alıyor.

Bazı yüklenicilerin alacaklarını tahsil edebilmek için rüşvet verdiği, bazı belediye personeline ise fiilen çalışmadıkları halde maaş ödendiği iddia ediliyor.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

GÖZLER SORUŞTURMANIN SONUCUNDA

Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından gözaltındaki 44 kişinin ifade işlemleri sürerken, aranan diğer 7 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye başkanının kızı hakkındaki iddialar da dahil olmak üzere dosyadaki suçlamaların adli süreçte açıklığa kavuşması bekleniyor.

Şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.