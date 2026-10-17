Antalya dahil selden etkilenen 3 ile 40 milyon lira kaynak
Antalya dahil selden etkilenen 3 ile 40 milyon lira kaynak
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Serbest piyasada gram altın 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 07:00 itibarıyla 6.633,21 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,03 geriledi. Çeyrek altın 10.859,67 lira, Cumhuriyet altını 44.639,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.166,29 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,5565, euro 55,7692 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.632,39 6.633,21
Çeyrek altın 10.617,10 10.859,67
Yarım altın 21.167,85 21.719,34
Tam altın 42.468,42 43.305,85
Cumhuriyet altını 43.976,00 44.639,00
Ata altın 43.795,55 44.899,93
22 ayar bilezik (gram) 6.051,75 6.057,50
14 ayar altın (gram) 3.782,34 3.785,94
Has altın (gram) 6.599,23 6.600,04
Gümüş (gram) 90,65 90,76

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,4840 49,5565
Euro 55,6436 55,7692
Sterlin 66,0003 66,1467

Fiyatlar 17 Ekim 2026 saat 07:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi