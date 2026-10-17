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İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Fiyatlar 17 Ekim 2026 saat 07:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 07:00 itibarıyla 6.633,21 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,03 geriledi. Çeyrek altın 10.859,67 lira, Cumhuriyet altını 44.639,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.166,29 dolardan işlem görüyor.

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