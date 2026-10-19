Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olay, bir ailenin acısıyla sonuçlandı. Göktepe Mahallesi'nde 17 Ekim Cumartesi günü sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Bedirhan P., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybettiği belirtilen Down sendromlu Bedirhan P., Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü.

Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaşmadan önce çevredeki vatandaşlar, küçük Bedirhan'ı sulama kanalından çıkarmayı başardı.

Sudan bilinci kapalı halde çıkarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bedirhan P., burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun hayata tutunması için doktorlar yoğun çaba gösterdi.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden 10 yaşındaki Bedirhan P., 18 Ekim Pazar günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Bedirhan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bedirhan P.'nin sulama kanalına düşmesi ve yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın meydana geliş koşullarının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.