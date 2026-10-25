Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 23 Ekim 2026'da meydana gelen ve 3 maden işçisinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara'da yakalanan işletme müdürü Mustafa K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece 5 işçinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İŞLETME MÜDÜRÜ ANKARA'DA YAKALANDI

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan işletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandı. Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Zonguldak'taki adli makamlara ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mustafa K. hakkında Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamanın ardından yürütülen soruşturmada işletme sahibi M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmıştı.

Üç şüpheli, 24 Ekim'de bilinçli taksirle öldürme ve yaralama suçlamaları kapsamında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. İşletme müdürü Mustafa K. hakkında verilen son kararla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı dörde ulaştı.

Tutuklama kararları soruşturma aşamasında verilen adli tedbir niteliği taşıyor. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin kesin değerlendirme, yürütülecek yargılama sonucunda yapılacak.

BAŞSAVCILIK PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Ekim tarihli resmi açıklamasına göre patlama, Gelik beldesinde Demir Madencilik A.Ş. tarafından işletilen ruhsatlı maden sahasındaki ocakta meydana geldi.

Başsavcılık, patlamanın metan gazı birikmesi sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Olay sırasında yer altında bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybederken 5 işçi yaralandı.

Resmi açıklamada yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin daha sonraki gelişmeler konusunda doğrulanmış yeni bir açıklama bulunmuyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Ajansının 24 Ekim tarihli haberinde, patlamada yaşamını yitiren işçilerin Cengizhan Bükrübaş, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu bildirildi.

Aynı haberde yaralanan işçilerin Cemal Arslan, Okan Dinçer, Soner Dinçer, Ercan Akdal ve Kurtuluş Elmas olduğu belirtildi. Yaralılardan Cemal Arslan ile Okan Dinçer'in tedavileri için Ankara'ya sevk edildiği aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENLERİ BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN İNCELENİYOR

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın bütün yönleriyle araştırılması amacıyla bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılığın resmi açıklamasında, patlamanın nedenlerini araştırmak üzere bilirkişi heyeti oluşturulduğu da duyuruldu. İncelemenin, patlamaya yol açan koşulların ve olayla bağlantılı olası ihmallerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Metan gazı birikmesinin patlamaya neden olduğu resmi olarak açıklanmış olsa da gazın hangi koşullarda biriktiği, havalandırma ve gaz izleme sistemlerinin durumu ile iş güvenliği önlemlerinde eksiklik bulunup bulunmadığı konusunda henüz kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilirkişi sonucu bulunmuyor.

MADEN PATLAMASI SORUŞTURMASINDA SON DURUM

23 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından başlatılan adli süreçte ilk tutuklama kararları 24 Ekim'de üç şüpheli hakkında verildi. Hakkında yakalama emri çıkarılan işletme müdürünün 25 Ekim'de tutuklanmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Patlamaya ilişkin teknik incelemeler ve adli soruşturma devam ediyor. İşletmedeki güvenlik uygulamalarına ilişkin sorumlulukların belirlenmesinde bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller belirleyici olacak.