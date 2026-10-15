Türkiye'nin zengin bitki örtüsü ve arıcılığa elverişli iklim koşulları, bal üretimini önemli bir ekonomik değere dönüştürüyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde üretilen bal, yalnızca yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında da tüketicilerle buluşuyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye, ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği bal ihracatıyla milyonlarca dolarlık döviz geliri sağladı.

9 AYDA 22,5 MİLYON DOLARLIK BAL SATILDI

Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği bal ihracatı 5 bin 139 tona ulaştı. Bu satışlardan toplam 22 milyon 569 bin 240 dolar gelir elde edildi.

İhracat rakamları, Türk balının uluslararası pazardaki varlığını ortaya koyarken, arıcılığın tarımsal üretimin yanı sıra dış ticaret açısından da taşıdığı önemi gösterdi.

Veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye'nin ihraç ettiği balın kilogram başına ortalama değeri yaklaşık 4,39 dolar oldu.

TÜRK BALINI EN ÇOK ABD TERCİH ETTİ

Türk balının en büyük alıcısı Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'ye yapılan bal ihracatından 7 milyon 168 bin 994 dolar gelir sağlandı.

ABD'yi 3 milyon 124 bin 359 dolarla Almanya, 3 milyon 115 bin 101 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Bu üç ülkeye yapılan satışların toplamı 13,4 milyon doları aşarken, söz konusu pazarlar Türkiye'nin toplam bal ihracatı gelirinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturdu.

TÜRK BALINA 4 YENİ PAZARDAN TALEP

Türkiye'nin bal ihracatında dikkat çeken gelişmelerden biri de yeni ülkelere yapılan satışlar oldu.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak bu yıl Suriye, Danimarka, İsveç ve Cape Verde'ye de bal ihraç edildi.

Böylece Türk balının ulaştığı ülke sayısı 39'a yükseldi.

Yeni pazarlara gerçekleştirilen satışlar, Türk balının farklı coğrafyalardaki tüketicilere ulaşması açısından önem taşıyor.

ANADOLU'NUN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Türkiye, farklı iklim bölgeleri ve zengin bitki örtüsü sayesinde çeşitli bal türlerinin üretimine elverişli bir coğrafyaya sahip.

Çam balından çiçek balına, kestane balından yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ballara kadar uzanan ürün çeşitliliği, Türk arıcılığının öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki çam balı üretimi ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki farklı çiçek kaynakları, Türkiye'nin bal üretimindeki çeşitliliğini destekliyor.

Bu çeşitlilik, farklı tüketici tercihlerine hitap eden ürünlerin uluslararası pazarlara sunulabilmesine imkân tanıyor.

BAL İHRACATI SADECE ARICILARI DEĞİL, KIRSAL EKONOMİYİ DE DESTEKLİYOR

Bal üretimi, arıcılık faaliyetlerinin yanı sıra ambalajlama, işleme, nakliye ve pazarlama gibi birçok ekonomik alanla bağlantılı.

Özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren üreticiler açısından arıcılık, tarımsal gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

İhracat pazarlarının çeşitlenmesi ise üreticilerin farklı ülkelere ulaşabilmesi ve ürünlerini daha geniş bir müşteri kitlesine sunabilmesi bakımından fırsatlar yaratıyor.

HEDEF DAHA FAZLA KATMA DEĞER

Bal ihracatında yalnızca satılan miktar değil, ürünün hangi değerle dış pazarlara sunulduğu da önem taşıyor.

Uzmanlık gerektiren analizler, ürün kalitesinin korunması, izlenebilirlik, doğru ambalajlama ve markalaşma gibi unsurlar, balın uluslararası pazardaki rekabet gücünü etkiliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü bal çeşitlerinin tanıtılması ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, sektörün ihracat potansiyelini artırabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Yılın ilk 9 ayında 39 ülkeye ulaşan Türk balı, Anadolu'nun doğal zenginliğinin dünya sofralarına taşınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.