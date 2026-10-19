Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru günü geldi. Yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiren kampanya, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona eriyor. Borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşların başvuru ve ödeme işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 18 Eylül 2026 tarihinde duyurduğu kampanya, 22 Eylül'de başladı. Kurumun 7 Ekim'de yayımladığı son bilgilendirmeye göre borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılara yüzde 25 indirim uygulanırken, belirlenen şartları karşılayanlar için kısmi ödeme seçeneği de sunuluyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankaya 19 Ekim 2026 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Borç kapatma tutarı, ödemenin yapılacağı tarihteki güncel borç bakiyesi üzerinden hesaplanıyor.

TOKİ'nin resmî açıklamasına göre kampanya süresinin bitiminden sonra gerçekleştirilen borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak. Bu nedenle başvurunun yanı sıra ödeme işleminin de son tarih geçmeden tamamlanması önem taşıyor.

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

TOKİ'nin 18 Eylül 2026 tarihli duyurusunda kampanyaya katılım için belirlenen koşullar açıklandı. Buna göre geri ödeme taksitlerinin en geç 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış olması gerekiyor.

Hak sahiplerinin başvuru yaptıkları aya ait taksitlerini ödemiş olmaları, geçmiş dönemlerden kalan taksit borçlarının ve emlak vergisi borçlarının bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan alıcılar kampanya kapsamına alınmıyor.

Bu şartlar nedeniyle TOKİ'den konut veya iş yeri satın almış olmak tek başına indirim hakkı sağlamıyor. Hak sahiplerinin ödeme başlangıç tarihlerini, kalan taksit sayılarını ve borç durumlarını ilgili banka üzerinden kontrol ettirmeleri gerekiyor.

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLARA KISMİ İNDİRİM

Kampanyada borcun tamamının ödenmesi zorunlu tutulmuyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapan hak sahipleri de yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirim avantajından yararlanabiliyor.

Kısmi ödeme seçeneğinde indirim, toplam borcun tamamına değil, kampanya kapsamında gerçekleştirilen uygun ödeme tutarına uygulanıyor. Kalan borç için geçerli olacak ödeme planının ilgili bankadan öğrenilmesi gerekiyor.

100 BİN TL BORCU OLAN NE KADAR ÖDEYECEK?

İndirim oranının hesaplanmasına ilişkin örnek vermek gerekirse, kampanya kapsamında indirime esas borç bakiyesi 100 bin TL olan bir hak sahibi, borcunun tamamını kapatması durumunda 25 bin TL indirim elde ederek 75 bin TL ödeme yapabilecek.

Bu hesaplama yalnızca yüzde 25 indirim oranını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Gerçek ödeme tutarı, bankanın borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplayacağı güncel bakiye ve sözleşme koşullarına göre değişebilir.

TAPU ALMAK İSTEYENLERDEN İKİ BELGE İSTENİYOR

TOKİ'nin 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasında tapu işlemleri için gerekli belgelere de yer verildi. Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen alıcıların, ilgili belediyeden temin edecekleri emlak beyan değerini gösteren belgeyi bankaya sunmaları gerekiyor.

Bunun yanında güncel Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesinin de başvuru sırasında hazır bulundurulması şartı aranıyor. Belgelerin eksik olması tapu işlemlerinin tamamlanmasını geciktirebileceğinden, hak sahiplerinin banka şubesine gitmeden önce gerekli evrakları kontrol etmeleri önem taşıyor.

PEŞİN ÖDEME İÇİN BANKA KREDİSİ KULLANILABİLECEK

TOKİ, borcunu kapatmak isteyen ancak yeterli nakit birikimi bulunmayan hak sahiplerine kredi kullanma imkânı da tanıyor. Kampanya kapsamında alıcılar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankadan konut kredisi kullanarak borçlarını kapatabiliyor.

Ancak yüzde 25 indirimden elde edilecek avantajın kredi faizleri ve diğer finansman maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların toplam geri ödeme tutarını öğrenerek karar vermeleri önem taşıyor.

GEÇEN YIL 15 BİN 330 KİŞİ YARARLANMIŞTI

TOKİ'nin 21 Ekim 2025 tarihinde açıkladığı sonuçlara göre geçen yıl düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasından toplam 15 bin 330 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. Bunlardan 14 bin 381'i borcunun tamamını kapatarak tapusunu alırken, 949 kişi kısmi ödeme seçeneğini tercih etti.

Kurumun verilerine göre 2025 yılındaki kampanyaya katılanların yüzde 96'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı. Bu yılki kampanyanın ise yaklaşık 228 bin potansiyel hak sahibini kapsadığı açıklandı. Ancak bu rakam, kampanyadan fiilen yararlanan kişi sayısını değil, yararlanabilecek alıcıların tahmini sayısını ifade ediyor.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ HAK SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Alanya ve Antalya'da TOKİ projelerinden konut veya iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar da genel kampanya şartlarını karşılamaları halinde indirimden yararlanabiliyor. Kampanya için il veya ilçe bazında farklı bir indirim oranı açıklanmadı.

Hak sahiplerinin öncelikle satış sözleşmelerini imzaladıkları bankayla iletişime geçerek projelerinin kampanya kapsamında olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Ardından güncel borç bakiyesi, indirimli kapatma tutarı, varsa kısmi ödeme seçenekleri ve tapu işlemleri için gerekli belgeler hakkında bilgi alınabiliyor.

Başvuru sürecine ilişkin resmî duyurular TOKİ'nin 18 Eylül 2026 tarihli kampanya açıklamasında ve 7 Ekim 2026 tarihli bilgilendirmesinde yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, 19 Ekim 2026 tarihinde banka şubelerinin işlem saatlerini dikkate alarak başvuru ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre son tarihten sonra yapılacak işlemlerde yüzde 25 indirim hakkı bulunmuyor.