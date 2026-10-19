Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen masterlar futbol turnuvasına katılmak üzere Gaziantep'ten gelen Gazişehir Master takımı oyuncusu Mehmet Hayri Çakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Turnuva öncesinde rahatsızlanan eski amatör futbolcunun ölümü, ailesi ve Gaziantep spor camiasında üzüntüye neden oldu.

TURNUVA ÖNCESİNDE FENALAŞTI

İhlas Haber Ajansının (İHA) 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Gaziantep'ten Manavgat'a gelen Mehmet Hayri Çakır, konakladığı otelin bahçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen futbolcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya'daki bir hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İHA'nın haberinde 47 yaşında olduğu belirtilen futbolcunun, turnuvada Gazişehir Master takımı adına mücadele etmek üzere ilçeye geldiği aktarıldı.

CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Mehmet Hayri Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vefat haberinin ardından Antalya'ya gelen yakınları, cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna başvurdu.

Demirören Haber Ajansının (DHA) 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çakır'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

GAZİANTEP AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONUNDAN TAZİYE

Gaziantep'te geçmiş yıllarda çeşitli amatör futbol kulüplerinde forma giyen Mehmet Hayri Çakır'ın vefatının ardından Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) da taziye mesajı yayımladı.

Federasyon, amatör spor kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Çakır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Federasyonun açıklaması, DHA'nın 19 Ekim tarihli haberinde de yer aldı.

HABERLERDE YAŞ VE OLAY YERİ BİLGİLERİ FARKLILAŞTI

Olayla ilgili 19 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan ajans haberlerinde bazı ayrıntıların farklı aktarıldığı görüldü. İHA, Mehmet Hayri Çakır'ın 47 yaşında olduğunu ve otelin bahçesinde fenalaştığını bildirirken DHA, futbolcunun 48 yaşında olduğunu ve sahile gitmek üzere otelden ayrıldığı sırada rahatsızlandığını aktardı.

Her iki ajansın haberinde de Çakır'ın kalp krizi geçirdiği, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve cenazesinin Gaziantep'e gönderildiği bilgisi yer aldı. Yaş ve olayın gerçekleştiği noktaya ilişkin farklılıklar konusunda resmî bir açıklamaya ulaşılamadı.

MANAVGAT'TA MASTERLAR FUTBOLU

Manavgat, geçmiş yıllarda da veteran ve master futbolcuların katıldığı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. İlçede Ekim 2025'te, hayatını kaybeden eski futbolcu ve antrenör Alperen Coşar anısına Titreyengöl Sahası'nda bir futbol turnuvası düzenlenmişti.

Manavgat Futbol Şöhretleri ile Manavgat Masterler takımlarının karşılaştığı bu organizasyon, ilçedeki veteran futbol faaliyetlerinin geçmiş örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak söz konusu etkinliğin Mehmet Hayri Çakır'ın katılmak üzere geldiği turnuvayla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Çakır'ın hayatını kaybettiği olayın ardından katılacağı turnuvanın programında değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin organizatörlerden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.