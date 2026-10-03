Altın piyasasında son günlerde görülen geri çekilmenin ardından yatırımcıların odağı ABD faizleri, doların seyri ve jeopolitik gelişmelere çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet’e yaptığı değerlendirmede kısa vadede gram altında 6.500-7.000 TL, ons altında ise 4.070-4.270 dolar bandının izlenebileceğini belirtti.

Memiş, kısa vadeli fiyat hareketleri ile uzun vadeli beklentilerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Özellikle kasım ayının ortasına kadar piyasalarda dalgalı görünümün devam edebileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik cepheden gelecek anlaşma veya ateşkes haberlerinin enerji, dolar ve tahvil piyasaları üzerinden altın fiyatlarını da etkileyebileceğini kaydetti.

ALTINDA DÖRT BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Memiş, altındaki geri çekilmede ABD tahvil faizleri, doların güçlenmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve petrol fiyatlarındaki hareketlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tahvil faizlerinin yüksek ve doların güçlü kalmasının değerli metal üzerindeki baskıyı uzatabileceğine işaret etti.

Fed'in resmi verileri de faiz cephesindeki sıkı görünümü doğruluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 15-16 Eylül 2026 toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Fed, karar metninde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtirken jeopolitik gelişmeler nedeniyle ekonomik belirsizliğin de yüksek olduğuna öne çıktı.

FED'İN SIRADAKİ KARARI 28 EKİM'DE

Fed'in 2026 toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı 27-28 Ekim'deki FOMC toplantısının ardından açıklanacak. Yılın son toplantısı ise 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu nedenle altın piyasasının kasım ayına yalnızca jeopolitik haber akışıyla değil, ekim sonunda alınacak Fed kararıyla da girmesi bekleniyor.

Fed'in eylül ayında yayımladığı ekonomik projeksiyonlar, para politikasında tek yönlü ve kesin bir patika bulunmadığını gösterdi. FOMC üyelerinin 2026 sonu için uygun gördükleri faiz seviyeleri farklılaşırken, medyan tahmin yüzde 4,1 olarak açıklandı. Aynı projeksiyonlarda 2026 yılı PCE enflasyonu için medyan beklenti yüzde 3,7 oldu.

KASIM AYINDA JEOPOLİTİK HABERLER İZLENECEK

Memiş, kasım ortasını altın açısından önemli bir dönem olarak değerlendirirken özellikle diplomatik gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisine öne çıktı. Olası bir ateşkes veya anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi halinde faiz ve dolar beklentilerinin de değişebileceğini, bunun altının fiyatlanmasında yeni bir denklem oluşturabileceğini savundu.

Memiş'in senaryosuna göre şartların değişmesi halinde ons altında yıl sonuna doğru 4.600 dolar ve üzerindeki seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu rakam gerçekleşmiş bir fiyat veya kesin tahmin değil, analistin jeopolitik ve ekonomik koşullara bağladığı olası senaryolardan biri olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTINDA ONS VE DOLAR BİRLİKTE BELİRLEYİCİ

Türkiye'de gram altının yönü açısından küresel ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru da önem taşıyor. Bu nedenle ons altında yaşanabilecek bir gerilemenin gram altına aynı oranda yansıması zorunlu değil; kurdaki hareketler iç piyasadaki fiyat değişimini sınırlayabilir veya güçlendirebilir.

Önümüzdeki dönemde altın açısından Fed'in 28 Ekim'deki faiz kararı, ABD enflasyon ve istihdam verileri, tahvil faizleri, doların küresel seyri ve jeopolitik gelişmeler temel başlıklar olacak. Memiş'in açıkladığı fiyat aralıkları kişisel piyasa değerlendirmesi niteliği taşırken, altının yönünün söz konusu değişkenlerin birlikte oluşturacağı fiyatlamaya bağlı olması bekleniyor.