Alanya'nın geldiği son durum: 'Nefes alsın yeter'

HOTED (Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği) Kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, HOTED Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yörütür ve HOTED Denetleme Kurulu Başkanı Kerim Özcan ile Dev Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, Alanya’da bir araya gelerek turizm işçilerinin sorunları ve turizmde yıllardır artarak devam eden ve artık tahammül edilemez hale gelen "Kalifiye Personel Sorunu" üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Bu toplantı sonrası yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi:

"Artık gelinen noktada, kalifiyeden vazgeçildiği, “Nefes alsın yeter, yaparım desin yeter” noktasına gelindiği, "Sıfır kilometre, kör, topal farketmez" kabul görmeye başlandı.

İşletmelerin birbirinden eleman aşırır noktaya geldiğini, buna rağmen bulunan ve çalıştırılan turizm işçilerinin, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için işverenlerin adım atmaya dahi istekli olmadıkları, çözüm aramadıkları, ucuz işçi arayışında ısrar ettikleri, ülkemizde üniversite mezunu milyonlarca genç işsiz ve milyonlarca işsiz varken, turizmi cazip, insanca çalışılabilir ve insanca yaşanabilecek bir gelir elde edilebilir, geleceği, güvencesi ve sürekliliği olan bir çalışma alanı haline getirmek yerine,

ucuz işçi ithal edebilecekleri ülkelerden kayıtlı kayıtsız kaçak işgücü getirme yolunu seçtikleri, biraz daha ileri giden 'Türk işçi çalıştırmayacağım' diyebilecek kadar şaşırmış, ülkesine, halkına ve sorunlarına sırtını dönen, sadece para kazanıp cebini doldurma peşinde koşan işverenlerin sayısının hızla artmaya devam ediyor olması sektör adına son derece üzücü bir durumdur. Ülkesini, halkını düşünen, turizmi ve işletmeciliği doğru ve severek yapanların bu kaos ve kargaşada görünmez hale geldiği, turizm işçilerinin her geçen gün sektörden kaçmaya devam ettiği kaydedildi."





İŞTE KAÇIŞIN DURDURULMASININ REÇETESİ



Toplantıda eğitilmiş işçilerin sektörden kaçışının durdurulması, geri dönüşlerin isteklendirilmesi, yeni işçilerin eğitimli hale getirilerek kalifikasyonun ve hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için öncelikle çözülmesi gereken sorunlar şu şekilde sıralandı:

1- Düşük ücret

2- Hayat pahalılığı

3- Sürekliliğin sağlanmaması, kış işsizlikleri

4- Acemi personel

5- Eksik eleman, çok iş

6- Ödenmeyen fazla mesailer ve yasal hakları

7- Çok kötü lojman koşulları

8- Personel yemekhaneleri, yaşam koşulları

9- İşsizlik sigortasının ve askı kavramının uygulamaları

10- Kreş ve etüt evi sorunu

11- Yöneticilerin ve patronların liyakatsizliği.

BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tüm bu ve benzeri sorunların çözümü için ise şu öneriler sunuldu:

Sendikalaşmanın olması, işyerlerinde işçi temsilcilerinin dile getireceği taleplerin, öneri ve eleştirilerin karşılık bulması.

İşyeri aidiyetinin geliştirilmesi,

işyeri demokrasisinin kurumsallaştırılması,

sürdürülebilirlik kavramına gereken özenin gösterilmesi.

Turizmin sadece turizm patronlarına bırakılamıyacak kadar ciddi bir iş olduğunun vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti: "Milyonlarca işçi istihdam edilmekte olan ve her geçen gün daha milyonlarca eğitimli kalifiye işçiye ihtiyaç duyulacak olan, ülkemiz için stratejik önemdeki bu sektöre yazık edilmemeli, buna izin verilmemeli. Turizm çağdaş bir ihtiyaçtır. Çağdaş zihniyetlerle ve normlarla yönetilmeyi hak ediyor." (Mazlume GÖKTAŞ)