04 May 2024 - 15:37- Gündem G:

Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış

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Alanya’nın başarılı iş insanı Hasan Düşünceli, kadın giyiminde Türkiye markası olan Faik Sönmez’i de görkemli bir açılışla Alanya’ya kazandırdı.

Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış mask
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
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Türkiye'de kadın giyimin öncü markalarından olan Faik Sönmez’in Alanya mağazası yoğun bir katılımla Alanya halkının hizmetine açıldı. Görkemli açılışa Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

‘YENİ BİR MARKA KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Alanya’da 28 yıldır sektörün içerisinde yer alan Hasan Düşünceli, Faik Sönmez’i Alanya halkı ile buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Düşünceli, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, “Yeni bir markayı da Alanya’mıza kazandırmanın mutluluğunu ve huzurunu sizlerle paylaşıyorum. Bu mutluluğumuza paydaş olan herkese teşekkür ederim” dedi.

‘ALANYA’YA HAYIRLI OLSUN’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de, “Mağaza sahiplerine Alanya’ya böyle güzel, nezih, temiz bir mağaza hizmete açtığı için teşekkür ediyorum. Güzel Alanya’mızda güzel ticaretler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bahtınızı ve ticaretinizi açık etsin” diye konuştu.

Okunan duaların ardından mağazanın açılış kurdelesi kesildi. Açılışta davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılışFaik Sönmez Alanya’ya görkemli açılışFaik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış
Faik Sönmez Alanya’ya görkemli açılış

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04 May 2024 - 15:37 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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