İngiltere Premier Lig'de 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanan Everton-Chelsea karşılaşmasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Chelsea'nin Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, Evertonlı Jarrad Branthwaite ile çarpışmasının ardından sedyeyle sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mücadeleyi Chelsea, Pedro Neto'nun attığı iki golle 2-0 kazandı.

MARTINEZ BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YERDE KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Everton'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırmak isteyen Emiliano Martinez, Jarrad Branthwaite ile kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonda Evertonlı Thierno Barry de mücadeleye dahil olurken Arjantinli kaleci aldığı darbenin ardından yerde kaldı.

Sağlık ekipleri hızla sahaya girerek Martinez'e müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale sırasında futbolcular ve tribünlerdeki taraftarlar endişeli anlar yaşadı. Branthwaite, sağlık kontrollerinin ardından karşılaşmaya devam edebilirken Martinez'in oyundan çıkarılmasına karar verildi.

SEDYEYLE ÇIKARILDI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Başına aldığı darbenin ardından sedyeye alınan 34 yaşındaki kaleci, saha dışına taşınırken tribünlere başparmağını kaldırarak iyi olduğuna yönelik işaret yaptı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Martinez, ileri tetkikler ve tedbir amaçlı kontroller için hastaneye götürüldü.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Martinez'in stadyumdan ayrılmadan önce bilincinin yerine geldiğini belirtti. Arjantinli kalecinin sakatlığının ciddiyeti ve sahalara ne zaman dönebileceği konusunda ise kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

MIKE PENDERS PREMIER LİG'DE İLK KEZ OYNADI

Martinez'in yerine 73. dakikada Belçikalı kaleci Mike Penders oyuna dahil oldu. Chelsea'nin resmi maç raporuna göre 21 yaşındaki Penders, böylece Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı. Genç kaleci, oyuna girdikten sonra yaptığı müdahalelerle takımının kalesini gole kapatmasına katkı sağladı.

Chelsea'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre Penders, 2025 yılında Belçika'nın Genk takımından transfer edildi. Kulüple 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kaleci, daha önce İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea forması giymişti.

CHELSEA EVERTON'U 2-0 MAĞLUP ETTİ

Sakatlığın gölgesinde tamamlanan karşılaşmada Chelsea, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti. Londra temsilcisinin iki golünü de Portekizli futbolcu Pedro Neto kaydetti. Bu sonuçla Everton'ın Premier Lig'deki yenilmezlik serisi sona erdi.

Chelsea, galibiyetle puanını 13'e yükselterek ligde dördüncü sıraya çıktı. Everton ise 10 puanda kaldı. Chelsea ayrıca Premier Lig'de ocak ayından bu yana ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

ARJANTİNLİ KALECİ CHELSEA'YE BU SEZON KATILDI

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Emiliano Martinez, 30 Ağustos 2026 tarihinde Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü, deneyimli kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Chelsea'nin bu sezonki kadrosunda birinci kaleci olarak görev yapan Martinez'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor. Oyuncunun antrenmanlara ve karşılaşmalara dönüş takvimi, hastanede yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre netleşecek.