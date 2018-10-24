Zam şampiyonu domatesin fiyatı ilk kez düştü

EYLÜL ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domates, Antalya’da bu sezonun açılmasının ardından ilk defa 3 TL’nin altına düştü. Antalya Toptancı Hali’nde bu yıl sezonu 3,50 TL’den açan domates, uzun zaman 3.20 TL’den alıcı buldu. Domatesin fiyatı bugün ilk defa 3 TL’nin altına düşerek 2.90 TL oldu. Çiftçiler ise yeni sezonda üretimin artması ile fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

"Bu girdiler ile bu iş gitmez"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan "Bugün Irak ihracatı olmasa domates 1,5-2 TL’ye düşer. Ama o zaman çiftçilik tam anlamı ile biter. Bu tarım girdileriyle bu iş yürümez. Bundan sonra da ürün çıktıkça domatesin düşeceğini tahmin ediyorum. Daha önce de dedik bu girdiler ile bu işi götüremeyiz. Çiftçi iflas eder. Bu konuyu görüşmek üzere yakında Ankara’ya gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Diğer ürün fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 1.20 TL, salatalık 0.70 kuruş, patlıcan 1.80 TL, dolmalık biber 1.70 TL, üç burun 2.30 TL, kapta biber 4.70 TL,