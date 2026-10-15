Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem görevlendirmeleri kapsamında haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek isim belli oldu.

DEV MAÇTA CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Cihan Aydın görev yapacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

GÖZLER TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Süper Lig’in iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde gözler hem takımların hazırlıklarına hem de hakem yönetimine çevrildi.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmada Cihan Aydın’ın vereceği kararlar da futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.