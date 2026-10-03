UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Belarus ile San Marino, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. UEFA'nın resmi fikstürüne göre mücadele Orta Avrupa saatiyle 18.00'de, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının maç ve yayın bilgilerini de daha önce aktarmıştık.

BELARUS-SAN MARINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Belarus-San Marino karşılaşması için Türkiye'de açıklanmış bir televizyon yayıncısı bulunmuyor. UEFA ise karşılaşmanın seçili bölgelerde UEFA.tv üzerinden canlı izlenebileceğini belirtiyor. Yayın erişimi ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor.

MAÇ BUDAPEŞTE'DE OYNANACAK

UEFA'nın resmi maç sayfasına göre karşılaşmaya Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Illovszky Rudolf Stadion ev sahipliği yapacak. Mücadelenin hakemi Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Alexandros Tsakalidis olacak.

BELARUS'UN 1 PUANI VAR

Belarus, C Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçında galibiyet elde edemedi. İlk karşılaşmada Arnavutluk'a 2-0 mağlup olan Belarus, ikinci maçında Finlandiya ile 0-0 berabere kaldı. UEFA verilerine göre Belarus, iki maç sonunda 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

SAN MARINO İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

San Marino ise organizasyona Finlandiya karşısında aldığı 7-0'lık yenilgiyle başladı, ardından Arnavutluk'a 3-0 mağlup oldu. İlk iki karşılaşmasında gol atamayan ve 10 gol yiyen San Marino, puansız olarak grubun dördüncü sırasında bulunuyor.

İKİ TAKIM DAHA ÖNCE İKİ KEZ KARŞILAŞTI

UEFA kayıtlarına göre Belarus ile San Marino daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve iki maçı da Belarus kazandı. Belarus bu karşılaşmalarda toplam 7 gol atarken San Marino gol kaydedemedi. İki ülke 2026-27 Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da bu kez San Marino'nun ev sahipliğinde yeniden karşılaşacak.