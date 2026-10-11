Ankara Ticaret Odasında (ATO) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Yaklaşık 25 bin üyenin sandık başına gittiği seçimlerde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden meclis üyeliğine seçildi. Seçimlerin ardından gözler, odanın yeni dönem yönetim kurulunun ve başkanının belirleneceği sürece çevrildi.

68 MESLEK KOMİTESİNDE 1383 ADAY YARIŞTI

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 175 binden fazla oda üyesinin temsil edildiği 68 meslek komitesi için oy kullanıldı. Toplam 1383 adayın 96 listeyle katıldığı seçimlerde 132 sandık kuruldu.

Oylama sonucunda 205'i meclis üyesi olmak üzere 478 asıl komite üyesi ile 478 yedek üye belirlendi. Böylece Ankara iş dünyasının farklı sektörlerini temsil edecek yeni dönem meslek komiteleri ve oda meclisinin oluşumu için ilk aşama tamamlandı.

GÜRSEL BARAN VE RİFAT HİSARCIKLIOĞLU MECLİSE SEÇİLDİ

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden meclis üyeliğine seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesinden meclise girmeye hak kazandı.

Her iki ismin meclis üyeliğine seçilmesi, oda organlarının belirlenmesine yönelik seçim sürecinde önemli bir aşama oldu. Ancak Baran'ın meclis üyeliğine seçilmesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildiği anlamına gelmiyor. Başkanlık için ayrıca seçim yapılması gerekiyor.

ATO BAŞKANI BARAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, seçimlerin Ankara Valiliğinin aldığı güvenlik önlemleri altında tamamlandığını belirtti. Baran, meslek komitelerinin belirlenmesinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve sektörler arasındaki iş birliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

ATO'nun 103 yıllık geçmişine öne çıkan Baran, odanın kurumsal gücünün üyelerinin demokratik tercihlerinden kaynaklandığını ifade etti. Seçim sonuçlarının farklı sektörlerin oda yönetimindeki temsilini şekillendireceğini belirtti.

ATO BAŞKANLIK SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesine göre oda seçimleri iki temel aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada meslek komiteleri ile meclis üyeleri belirleniyor. Ardından seçilen meclis üyeleri, odanın yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulu üyelerini seçiyor.

Kanuna göre meclis, ilk aşamadaki seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç iki gün içerisinde yargı gözetiminde yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimini gerçekleştiriyor. Bu nedenle Gürsel Baran'ın yeni dönemde ATO Başkanlığı görevini sürdürüp sürdürmeyeceği, yönetim kurulu başkanlığı seçiminin sonucunda kesinleşecek.

Aynı kanunun 18. maddesi uyarınca oda yönetim kurulu, meclis üye sayısı 40 ve üzerinde olan odalarda 11 kişiden oluşuyor. ATO'da 205 meclis üyesi belirlendiği için yeni yönetim kurulunun da başkan dahil 11 üyeden oluşması öngörülüyor.

MESLEK KOMİTELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

5174 sayılı Kanun'un 15. maddesi, oda meslek komitelerine sektörleriyle ilgili sorunları inceleme, çözüm önerileri hazırlama ve gerekli gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna sunma görevi veriyor. Komiteler ayrıca oda yönetimi tarafından talep edilen sektörel araştırmaları gerçekleştiriyor.

Oda meclisi ise yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmenin yanı sıra mesleki kararların alınması ve yönetim kurulundan gelen tekliflerin değerlendirilmesi gibi yetkilere sahip bulunuyor.

Bu yapı nedeniyle ATO seçimleri yalnızca oda yönetiminin belirlenmesi açısından değil; Ankara'daki ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelecek dört yıllık temsil mekanizmasının oluşturulması bakımından da önem taşıyor.

SEÇİM SONUÇLARI ALANYA İŞ DÜNYASINI DA İLGİLENDİRİYOR

ATO'daki seçim süreci, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında (ALTSO) gerçekleştirilen organ seçimleriyle aynı yasal çerçeveye dayanıyor. Her iki kurumda da meslek komiteleri ve meclis üyeleri oda üyelerinin oylarıyla belirlenirken yönetim kurulu başkanının seçimi meclis tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu sistem, Alanya'daki turizm, inşaat, emlak, ticaret ve hizmet sektörlerinin oda yönetiminde temsil edilmesi açısından da belirleyici rol oynuyor. Meslek komitelerinin oluşturulmasıyla sektörlerin sorunlarının oda yönetimine taşınması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ATO'DA YENİ DÖNEMİN YÖNETİMİ BELİRLENECEK

Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından ATO'da yönetim kurulu başkanlığı seçimi süreci başlayacak. Seçimlerin kesinleşmesi ve ilgili yasal işlemlerin tamamlanmasıyla odanın yeni dönem yönetim kadrosu netleşecek.

ATO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan seçim duyuruları ve sonuç açıklamaları, yeni dönemin yönetim yapısına ilişkin gelişmelerin takip edilebileceği kurumsal kaynaklar arasında yer alıyor.