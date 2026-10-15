Antalya'da meydana gelen ölümlü trafik kazası, genç bir hayatı daha yarıda bıraktı. Konyaaltı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ümit Telemen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ortaya çıkan sosyal medya paylaşımı ise olayın en çok konuşulan ayrıntısı oldu. Telemen'in hayatını kaybetmeden saatler önce motosiklet üzerinde çekilen bir videoda yağışlı havaya ilişkin söylediği sözler, yakınlarını ve sevenlerini derinden üzdü.

7 SAAT ÖNCEKİ VİDEODA SÖYLEDİĞİ SÖZLER YÜREK BURKTU

Ümit Telemen'in kazadan yaklaşık 7 saat önce sosyal medya hesabında paylaştığı video, ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Motosiklet kullandığı sırada arkasındaki arkadaşının kaydettiği görüntülerde Telemen'in, yağmurun şiddetlenmesi ihtimalinden söz ederek "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği duyuldu.

Genç sürücünün saatler sonra trafik kazasında yaşamını yitirmesi, videodaki sözlerini daha da hüzünlü hale getirdi.

KONYAALTI'NDA GECE SAATLERİNDE FECİ KAZA

Kaza, 14 Ekim gecesi Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.H. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ümit Telemen'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarındaki çelik bariyerlere savruldu. Motosiklet ise ağır hasar alarak ikiye bölündü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

22 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Telemen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, genç sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Telemen'in cenazesi, 15 Ekim sabahı yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre, otomobil sürücüsü E.H. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kazanın oluş şekli ve tarafların sorumluluklarına ilişkin incelemeler adli süreç kapsamında değerlendirilecek.

GERİYE ACI BİR VİDEO KALDI

Ümit Telemen'in hayatını kaybetmesinden kısa süre önce kaydettiği görüntüler, kazanın ardından en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Henüz 22 yaşında yaşamını yitiren gencin yağmurla ilgili sözleri, trajik bir tesadüf olarak hafızalara kazındı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.