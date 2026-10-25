Antalya'nın İbradı ilçesinde, Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi, 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı açılışlarda, ilçedeki gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat olanaklarına erişimini artırmaya yönelik yatırımlar ele alındı.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de katıldı. Bakan Ersoy, memleketi İbradı'ya kazandırılan tesislerin özellikle gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

İBRADI'DAKİ GENÇLERİN 80 KİLOMETRELİK YOLCULUĞU SONA ERECEK

Açılışta paylaşılan bilgilere göre İbradı'da yaşayan gençlerin daha önce ulaşabildiği en yakın gençlik merkezi, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat Gençlik Merkezi'ydi. Yeni tesisle birlikte gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmak için başka bir ilçeye gitme ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Bakan Ersoy, İbradılı gençlerin talepleri doğrultusunda ailesi tarafından yaptırılan gençlik merkezinin Gençlik ve Spor Bakanlığına hibe edildiğini açıkladı. Bölgenin geleneksel mimari özellikleri dikkate alınarak inşa edilen tesis, ilçedeki okullara yürüme mesafesinde bulunuyor.

Merkezin gençlere serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerine katılabilecekleri bir ortam sunması hedefleniyor.

ORMANA KÜLTÜR MERKEZİNDE 500 KİŞİLİK SALON

İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde hizmete giren Ormana Kültür Merkezi ise ilçenin kültürel altyapısını güçlendirecek ikinci yatırım oldu. Yapımına 2025 yılında başlanan merkezde 500 kişilik etkinlik salonu ve kütüphane bulunuyor.

Yeni tesisin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması, kütüphanesi aracılığıyla çocukların ve gençlerin bilgi kaynaklarına erişimini kolaylaştırması planlanıyor. Böylece Ormana'da yaşayan vatandaşların kültürel faaliyetlere katılımı için yeni bir kamusal alan oluşturulmuş oldu.

İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi'nin farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet verecek olması öne çıkıyor. Gençlik merkezi ağırlıklı olarak gençlerin sosyal ve sportif gelişimine odaklanırken, kültür merkezi etkinlik salonu ve kütüphanesiyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

BAKAN ERSOY'DAN FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış törenindeki konuşmasında büyükşehirlerde yaşayan gençlerle küçük ilçelerde yaşayan gençlerin benzer olanaklara erişebilmesinin önemine değindi.

Ersoy, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden eşit biçimde yararlanabilmesini hedeflediklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitimli, özgüvenli ve donanımlı gençlerle hayata geçirilebileceğini söyledi.

İbradı'daki yatırımların kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Ersoy, doğup büyüdüğü topraklara hizmet götürmenin önemini vurguladı. Bakan Ersoy, gençlik merkezinin ilçeye kazandırılmasındaki iş birliği nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkür etti.

İBRADI'YA GENÇLİK KAMPI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Açılışta ilçenin geleceğine ilişkin yeni bir yatırım planı da gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbradı'ya bir gençlik kampı kazandırılması amacıyla çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Bak ayrıca Antalya'nın Akseki ilçesinde öğrenci yurdu yapılmasının planlandığını, Elmalı'dan gelen yurt talebinin de yatırım programı kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Ancak söz konusu yatırımların tamamlanma tarihleri ve kapasitelerine ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.

BAKAN BAK: TÜRKİYE'DE 650 GENÇLİK MERKEZİ BULUNUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 650 gençlik merkezi bulunduğunu ve bu merkezlerden 10 milyonun üzerinde gencin yararlandığını söyledi.

Antalya'daki öğrenci barınma yatırımlarına da değinen Bak, son 3 ila 3,5 yıllık dönemde kentte yaklaşık 5 bin kişilik ilave yurt kapasitesi oluşturulduğunu ifade etti. İki yurt yatırımının daha yıl başında tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Bak'ın açıklamasına göre Türkiye genelindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının toplam barınma kapasitesi yaklaşık 1 milyon öğrenciye ulaşıyor. Bak, gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların da sürdürüleceğini kaydetti.

YENİ MERKEZLERDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İbradı Gençlik Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş olması, tesisin bakanlığın gençlik hizmetleri kapsamında faaliyet göstereceği anlamına geliyor. Gençler, bakanlığın düzenlediği kurslar, sosyal etkinlikler ve projeler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili gençlik merkezi üzerinden bilgi alabilecek.

Gençlik merkezlerindeki faaliyetlere ilişkin genel duyurular Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr üzerinden takip edilebiliyor. Ancak İbradı'daki yeni tesisin kurs programı, başvuru koşulları ve haftalık çalışma saatlerine ilişkin ayrıntılı bir duyuru henüz doğrulanamadı.

Ormana Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin takvimi ve kütüphanenin kullanım koşulları konusunda da ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

İBRADI'NIN KÜLTÜREL ALTYAPISINA YENİ KATKI

Antalya'nın tarihi yerleşimlerinden İbradı, özellikle Ormana Mahallesi'ndeki geleneksel düğmeli evleriyle tanınıyor. Bölgenin mimari mirası, ilçenin kültür turizmi açısından öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ormana Kültür Merkezi'nin açılması, tarihi dokusuyla bilinen yerleşimde kültür ve sanat etkinlikleri için yeni bir mekân oluştururken, İbradı Gençlik Merkezi de ilçede yaşayan gençlerin sosyal faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İki tesisin açılışı tamamlanırken, yatırımların ilçeye sağlayacağı uzun vadeli katkının düzenlenecek etkinliklerin çeşitliliği, katılımcı sayısı ve tesislerin kullanım sürekliliğiyle daha somut biçimde değerlendirilebileceği belirtiliyor.