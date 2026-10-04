Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Aydın istikametinde seyreden bir otomobilin TIR’a arkadan çarpmasının ardından polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmaların ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Toplam 12 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAN TESTİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

İkinci kazaya neden olduğu belirtilen sürücü A.T.’nin hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.