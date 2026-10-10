Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında 1 kadının da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Payallar Mahallesi'nde uyuşturucu saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini aldı.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda evde yapılan aramalarda satışa hazır hâlde metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Evde bulunan ve aralarında 1 kadının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Nimet Y. (30), Fatih Ç. (26), Eyüp K. (46) ve Ali A. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilen 4 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.