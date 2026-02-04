Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/2851 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2851 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.250.000,00 1 Taşıt 07BDH427 Plakalı , 2022 Model , IVECO Marka , F1AGL411AL1434401183 Motor No'lu , ZCFCB35B705517763 Ş ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:18

26/01/2026 (İİK m.114/4)