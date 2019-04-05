Alper Kutay

YENİDEN Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel mazbatasını bugün alıp ikinci döneme “merhaba” diyecek.

Başkan Yücel’in yanı sıra Cumhur ve Millet İttifakı’nın 37 meclis üyesi de bugün yapılacak törenle mazbatalarını alıp mesaiye başlayacaklar.

İlk meclis toplantısı, 9 Nisan Salı günü yapılacak ve hem komisyonlara hem de encümene üye seçimi gerçekleştirilecek.

Özellikle “Plan ve Bütçe” ile “İmar” gibi kritik komisyonların yanı sıra belediyenin “beyni” sayılan encümene kimlerin seçileceği, önümüzdeki 5 yıllık çalışma dönemi için çok önemli.

Encümen gibi en kritik konuların görüşüldüğü, ihalelerin yapıldığı bir birime üye olacak isimler, Başkan Yücel’in de ya elini rahatlatacak, ya da uzun vadede elini kolunu bağlayacak.

Meclis üyeliğinde sayısal ağırlık Cumhur İttifakı’nda olduğu için komisyonlara büyük olasılıkla Ak Partili ve MHP’li isimler seçilecek, belki şeffaflık açısından CHP ile İyi Parti’den de birer üyeye görev verilecek.

Encümende ise Cumhur İttifakı ruhuna uygun şekilde büyük ihtimalle birer Ak Partili ve MHP’li isme yer verilecek.

“Seçim bitti, artık hizmet zamanı” diyen Başkan Yücel’in eli mecliste bu dönem rahat olacak mı, olmayacak mı, işte şimdi bu tartışılıyor.

Şöyle ki...

Seçim sürecinde Başkan Yücel’in geride kalan 5 yıllık performansını sert bir dille eleştiren, (belediye ile hiçbir organik bağı olmadığının defalarca açıklanmasına rağmen) Bir Alanya’mız Var Derneği’ni sorgulayan, yeni belediye sarayının lüzumsuz olduğunu savunan Millet İttifakı kanadının aynı sert üslubu sürdüreceği konuşuluyor.

Buna mukabil, Ankara’dan gelen talimat uyarınca MHP’li Yücel’le “son dakika” metazori bir ittifaka razı edildikleri belirtilen; ancak Reis’ten, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen talimat gereği Başkan Yücel’in başarısı için 7/24 çalışan ve bu başarıyı sandığa da yansıtan Ak Parti’nin meclis üyelerinin bir iki ay bekleyip, ittifak kararından önceki eleştirilerini Yücel’e yeniden yöneltip yöneltmeyecekleri de merak konusu.

İşte burada Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya büyük görev düşüyor.

Mecliste Millet İttifakı’nın yapacağı olası bir sert muhalefete karşı Başkan Yücel’in yanında durması beklenen Ak Parti’nin tavrı, aslında önümüzdeki dönemin seyrini de etkileyecek.

İttifakın pazara kadar mı, yoksa mezara kadar mı olduğu işte bu noktadan sonra ortaya çıkacak.

Bu arada yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri de, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Alanya’ya yönelik kararları.

Büyükşehir’in Türel’den kalan 2.1 milyar liralık bir borcu olduğu, bu nedenle önümüzdeki dönemde bu borcun kapatılması için tüm gelirlerin buraya kanalize edileceği, dolayısıyla başta Antalya merkez olmak üzere Alanya gibi büyük ilçelere çok da büyük hizmetler verilmeyeceği iddia ediliyor.

Büyükşehir’in yeni meclis aritmetiğinin Böcek’in kendi belediyesinin meclisinde sayısal olarak fazla olmasına karşın Cumhur İttifakı'nın kılpayı azınlıkta olması da seçimlerin en ilginç sonuçlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni döneminde Ak Parti’den 37 ve MHP’den 11 olmak üzere 48, CHP’den 42 ve İyi Parti’den 11 olmak üzere 53 meclis üyesi görev yapacak.

Millet İttifakı adayı olarak seçime giren Böcek, tam 5 yıl boyunca kendi belediye meclisinde bu sayısal aritmetikle görev yapacak.

Cumhur İttifakı isterse yanına bazı üyeleri çekip meclisi kilitleyebilir, kararların önünü tıkayabilir, ki siyasetin doğası gereği bu beklenen bir sonuç.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de de benzer bir tablonun ortaya çıktığı, Cumhur İttifakı’nın Antalya’daki meclis üyelerinin önümüzdeki dönemde Böcek’in çalışmaları sırasında sert muhalefet yapacakları iddia edilirken, Böcek’in bu tür olası sert muhalefet girişimlerini başta Alanya olmak üzere bazı ilçelere yetki devri yaparak aşmayı planladığı da gelen haberler arasında.

Örnekse; sert muhalefetin doğmasını engellemek adına Ak Partili Kaş, Kepez, Aksu, Serik, Akseki ve Gündoğmuş ile MHP’li Alanya ve Korkuteli ilçelerine Böcek’in daha yakın ve sıcak davranacağı, başta caddeler olmak üzere pek çok yetkiyi devrederek muhalefet zincirini kırmayı planladığı ifade ediliyor.

Seçim döneminde partizanlık yapmayan, sahaya MHP üyesi bir başkan gibi değil de ‘Büyük Alanya’nın her kesime hitap edebilen başkanı olarak inen Adem Murat Yücel’in CHP’li Muhittin Böcek’le de çok iyi anlaşacağını, hatta Alanya’nın pek çok hakkını tatlı dille ve ılımlı yaklaşımıyla geri alacağını tahmin ediyorum.

Çünkü artık mevzu Cumhur veya Millet İttifakı’nın başarısı değil, Alanya’nın nasıl yönetileceği ve nasıl hizmet alacağıdır.

Bu arada şu notu da düşerek bugünlük müsaade isteyelim.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Büyükşehir Yasası’nın baş mimarlarından olan Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçimi kaybetmesi, 68 kırsal mahallesi olan Alanya’da da dengeleri bir anda değiştirdi.

Menderes Türel’in döneminde herhangi bir hizmet talepleri olduğunda Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney’in kapısını çalan kırsal mahalle muhtarları, Güney’in görevine son verilmesinin ardından koordinasyonu Ak Parti İlçe Teşkilatı ile sağlamaya başlamıştı.

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ya da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alaaddin Işık’la görüşerek köylerine hizmet isteyen kırsal mahalle muhtarlarının, Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin kazanması üzerine ne yapacaklarını şaşırdıkları konuşuluyor.

Alanya Hizmet Birimi Müdürü İlyas Şirin’le sürekli irtibat halinde olan ve Şirin’in kendilerine her türlü desteği verdiğini söyleyen muhtarların seçim sonrası aradıkları Ak Parti’den, “Büyükşehir artık CHP’de. CHP İlçe Teşkilatı ile görüşün” yanıtı aldıkları ancak CHP’de muhatap bulamadıklarını söyledikleri ifade ediliyor.

CHP İlçe Teşkilatı’nda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Hancı’nın, Böcek’in mazbatasını almasının ardından bu krize hemen el koyması beklenirken, Alanya Belediyesi’ni MHP’li Adem Murat Yücel’in kazanması, Büyükşehir Hizmet Birimi’nin de CHP’ye geçmesinin Alanya Ak Parti’de derin bir boşluk oluşturduğu, önümüzdeki 5 yıl sistemin bu şekilde gidecek oluşu nedeniyle de Alanya’nın bir an önce il olması için Alanya’daki Ak Partililerin Ankara’ya bir sefer düzenleyebileceği de gelen haberler arasında.

Çünkü...

Her ne kadar Cumhur İttifakı ortağı olsalar da Alanya Belediyesi MHP’de, Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi de artık CHP’de.

Ak Parti’nin vatandaşa hizmet noktasında Alanya’da yapacağı çok da bir şey kalmamış gibi gözükse de, başta Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu olmak üzere Ak Parti’nin Alanya ve Antalya’daki tüm kademelerinin bir an önce Alanya’nın il olmasını sağlamaktan başka çıkar yolları kalmamış gibi gözükmektedir.

-BİTTİ-