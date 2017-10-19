Yerel siyasette son durum

ALANYA Belediyesi'nden başlayalım.
Başkan Yücel, Alanya'nın 37 yıllık rüyası olan Teleferik Projesi'ni hayata geçirip bizi rüyadan uyandırdı.
Şimdi Kale'ye teleferik kabinlerinin biri iniyor biri çıkıyor, teleferik adeta para basıyor.
Yazın büyük ilgi görmüştü, Alanya'nın geleneksel Ekim ayı "orta yaş ve üzeri" turist profilinin teleferiğe daha fazla ilgi gösterdiği, dolayısıyla teleferiğe ilginin Ekim ayında daha fazla olduğu bilgisi ulaştı haber merkezimize.
Yeni Alanya'nın etkili yayınları üzerine 20 liradan 18 liraya düşen teleferiğin bilet fiyatından 1 lira Alanya Tanıtım Vakfı'na, 1 lira da şehrin güzide spor kulübü Alanyaspor'a gidiyor artık.
Bu şu demek!
Teleferiğe binen her vatandaş Damlataş'tan Kale'ye doğru çıkarken, 1 lirayı şehrin tanıtımına, 1 lirayı da şehrin adını tüm Türkiye'ye her hafta sportif manada tanıtan Alanyaspor'a veriyor, böylece farklı bir aktiviteye katılan vatandaş da mutlu oluyor, ALTAV da, Alanyaspor da.
"Canım, 1 liradan ne olacak" demeyin.
"Damlaya damlaya göl olur" misali, Alanya'nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı adına başarılı projelere imza atan ALTAV ile Alanyaspor'a da belediye-vatandaş-turist işbirliği ile dev bir katkı sağlanıyor.
Proje güzel ve şimdiden tuttu.
Keşke diyorum, tanıtım ve sportif başarı için teleferikten alınan 2 lira gibi Alanya'nın farklı unsurlarından da tanıtıma ve Alanyaspor'a cüzi bir bedel alınsa.
"İyi diyorsun da, ne var böyle para getirecek birader?" diyenlere yanıtım hazır.
Örneğin kaldırımların kenarına yanlış park eden araç sahiplerinden, örneğin motosikletinin veya eski model otomobillerinin egzoz susturucusunu söküp kulaklarımızın ırzına geçen koçyiğitlerden, örneğin normal hayatında suya sabuna dokunmadan yaşarken sosyal medyada bordo bereli komando olan, savaş isteyen, isim vermeyip özne kullanmadan oraya buraya sataşanlardan da 1'er lira alsak ve bunu yatırıma dönüştürsek, emin olun Alanya her manada uçar diye düşünüyorum.
Biraz ironi yaptım ama kusuruma bakmayın, sosyal bir yaraya parmak basmak için lafı ta buraya kadar getirdim.
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AKP İlçe Teşkilatı ile devam edelim.
Kongre 23 Ekim'deydi, Ekim'e ertelendi.
Ekim'de kongre tarihi ha belli oldu ha belli olacaktı derken, AKP Genel Merkezi'nin son dakika kararıyla "ileri bir tarihe" ertelendi.
Şimdi neyin ne olduğu, kongrenin ne zaman olacağı, olsa bile kimin aday yapılacağı bilinmiyor.
Mevcut İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu "Ben artık yokum" dedi, çekildi. Mustafa Toklu en favori aday olarak gözükürken, Alaaddin Işık ismi de yabana atılmadı. Fakat son dakikada potaya Avukat Fatih Barcın da girdi.
Barcın, sürpriz bir kararla, Yusuf Mecek'e ait olan "Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı" unvanını aldı, Yusuf Mecek neden bu görevi bıraktı, ikna mı edildi, başka bir görev taahhüt edilerek mi çekilmesi sağlandı, yeni dönemde yönetimde Barcın olacak mı olmayacak mı, olursa görevi aynen devam edecek mi, bilinmiyor.
Neden böyle diyorum, izah edeyim.
AKP tüzüğüne göre, "Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı" olan kişi aynı zamanda olası bir ilçe başkanı istifasında veya görev alımında direkt yerine geçecek olan kişidir.
Fatih Barcın, kongrenin yapılması veya başkanın direkt atanması halinde unvanı nedeniyle yeni başkanın sağ kolu olacak ama teşkilattaki unvanı nedeniyle de mevcut ilçe başkanının daima alternatifi konumunda olacak.
Garip bir durum gibi gözüküyor ama AKP'deki işleyiş böyle.
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MHP İlçe Teşkilatı'nda işler yolunda. Geçen hafta sosyal medyada Meral Akşener'cilerin adeta hışmına uğrayan İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan moralini bozmadan yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sütre gerisinden hem kendisinin hem de ekibinin sosyal medya paylaşımlarını ilgiyle takip ediyoruz, yönetim anlayışını beğeniyle izliyoruz.
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CHP İlçe Teşkilatı'nda ise dün Ali Takavüt sürprizi yaşandı.
Başkan Yardımcısı olan Avukat Mehmet Can Karagöz'ün geçen hafta "9 Aralık'taki kongrede adayım" demesinin ardından Takavüt de dün sahneye çıkarak, "Yarışta ben de varım" dedi.
Takavüt'ten beklenen; genç, yıpranmamış, gelecek vaat eden ve en önemlisi hevesli bir aday olan Karagöz'ün önünü açmak olmalı iken, Takavüt "ilçe başkanlığını bırakmam" çıkışıyla hem şaşırttı hem de genç kesimleri üzdü.
9 Aralık'taki kongreye kadar bakalım başka adaylar çıkacak mı, yoksa CHP delegeleri iki isim arasından mı tercih yapacak, bekleyip hep birlikte göreceğiz.
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Diyeceklerim şimdilik bu kadar.
Unutmadan söyleyeyim.
Siyasi kulislerde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin 2018'in Nisan ayından bu kez 2018'in Kasım ayına ertelendiği konuşuluyor.
Bu konuda net bir bilgi alır almaz söz sizinle de paylaşacağım.