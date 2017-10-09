Yerel siyasette son durum

TURİZM sezonu sizlere ömür, sıra geldi seçimlere.
1 Ekim'de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri yapılacaktı, şehirde ne kadar ticaret erbabı ve siyasetle ilgilenen kimse varsa bu seçime odaklanmıştı, neredeyse hır çıkacaktı, ancak seçime üç beş gün kala Bakanlar Kurulu kararıyla oda ve borsa seçimleri 2018'in Nisan'ına ertelenince şehir sakinleşti, herkes yeniden işine gücüne döndü.
Sezar'ın hakkı Sezar'a...
2013'ün Haziran ayından bu yana ALTSO Başkanı olan Mehmet Şahin, seçim olsa da olmasa da 7/24 üyelerinin yanında, projeler hazırlıyor, Alanya ticaretinin bir adım daha ileri gitmesi için ekibiyle birlikte canla başla çalışıyor.
Buna mukabil...
Sadece ALTSO Başkan Adayı olduğu zamanlarda çarşıya pazara inmekle, cadde cadde, sokak sokak gezmekle, oda ve dernek ziyaretleri yapmakla itham edilen Mustafa Tuna, seçimlerin ertelenmesinin ardından söylentileri doğrularcasına yeniden sırra kadem bastı.
Hayırlısı!
ALTSO seçim heyecanı, eğer yeni bir erteleme veya iptal kararı olmazsa, tahminlere göre 2018'in Mart ayında yeniden başlar, Nisan'da sandık kurulur, Mayıs'ta turizm sezonu başlar, eğer Ankara'dan yeni önlem paketleri devreye sokulmazsa, sanıyorum 2018'in yaz aylarında da esnafın iflaslarını, bitip battığını konuşmaya devam edeceğiz.
Seçim demişken...
AKP İlçe Teşkilatı'nın seçimi 23 Eylül'deydi, Ekim ayına ertelendi. 15 Ekim'de yapılması bekleniyordu, AKP Genel Merkezi'nden gelen bir son dakika kararıyla "ileri bir tarihe" ertelendi.
O "ileri bir tarih"in ne zaman olduğu henüz belli değil.
Parti delegeleri ve muhtemel başkan adaylarıyla temayül yapmak için Alanya'ya gelmeleri beklenen İl Başkanı Rıza Sümer ve AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da henüz görünürlerde yoklar!
Hafta sonu Afyon'da düzenlenen AKP Genel Merkezi 26. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na eşi ve oğluyla katılan AKP İlçe Teşkilatı'nın en favori "İlçe Başkan Adayı" Mimar Mustafa Toklu'nun, eşiyle birlikte kampın yapıldığı otelin lobisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la sohbet ettiği bilgisi geldi kulağımıza.
Mustafa Toklu, kendi jenerasyonu arasında elini taşın altına sokan, görevden kaçmayan, siyaseti ve ticaretiyle pırıl pırıl, tertemiz Alanya evlatlarından biri.
Ancak son dönemde sırf Toklu'yu yıpratmak, aday olup başkan seçilmesini engellemek için kendi partisinin içinden bile dedikodu üretildiğini, "O da falancanın adamıymış" gibi cümleler kurulduğunu duyuyoruz.
8 yıllık başarılı İlçe Başkanlığı döneminin ardından tam "Alanya Belediye Başkan Adayı oluyor" denilirken adeta gizli bir güç tarafından siyaseten önünün kesildiği konuşulan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney misali, Mustafa Toklu için de sanırım bazı mekanizmalar harekete geçmiş, Alanya siyaseti için bir şeyler yapmaya çalışan Güney gibi Toklu'nun da adaylığının, dolayısıyla ilçe başkanlığının engellenmek istendiği iddia ediliyor.
Alanya'da yıllardır hep cılız bir siyasi parti olarak görülen CHP'de ise tıpkı Toklu gibi siyaseten tertemiz, yıpranmamış, ağzı laf yapan, tam da partinin istediği gibi etkin muhalefet gücü olan Alanyalı gençlerden biri, Avukat Mehmet Can Karagöz, 11 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da, yani iki gün sonra adaylığını açıklayıp, 9 Aralık'taki kongre öncesi sahaya inmeye hazırlanıyor.
Alanya siyaseti 2014'de Adem Başkan'la başlayan değişim rüzgarlarıyla gençleşiyor, daha doğrusu gençleşmeye çalışıyor ama bazı dinozorlar "Biz daha ölmedik" diye gençlerin önünü kesiyor, koltuklardan kalkmamakta direniyor.
Ne diyelim...
Gençlik iyidir.
Gençlik heyecan getirir, dinamizm katar.
Umarım dinozorlar bu sese, bu değişim rüzgarlarına kulak verir.