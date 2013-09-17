Yemekleriniz sağlık koksun!

SAĞLIKLI bir başlangıç yapmak için aşağıdaki önerilerimizi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

1.Yeterli düzeyde uyku en önemli unsurdur. 8 saatten fazla uyumamaya özen gösterin.



2. Sigarayı yaşamınızdan çıkarın.



3. Stresi kontrol altına alın.



4. Alkol gibi metabolik stresi artıran yaşlanmayı hızlandıran içeceklerden uzak durun.



5. Temizlik kurallarına özen gösterin.



6. Düzenli olarak tıbbi kontrolden geçin.



7. Beslenmenizde yapacağınız olumlu değişikliklerin sağlığınıza katkılarını hatırlayın.



8. Tahıllar, et grubu, süt ürünleri, taze sebze ve meyveler ile sağlıklı yağları bir arada yiyin.



9.Yemeklerinizi nerede yediğiniz ve nereden satın aldığınız çok önemli değil. Yiyeceklerin sağlıklı yeme tarzına uygun olmasına dikkat edin.



10. İyi beslenme, formda kalmanın temel kuralıdır. Evde, restoranda veya işte de sağlıklı besinlerden oluşan mönüler tüketebilirsiniz.



11. Sevdiğiniz restoranlarda kızartmalar yerine az yağlı olanları tercih edin.



12. Beslenmede her şeyden önemlisinin; çeşitlilik, denge ve aşırıya kaçmama olacağını düşüncenizden çıkarmayın.



13. Yemek yerken aşırıya kaçmayın. Porsiyon ölçülerinize dikkat ederseniz, istediğinizi yersiniz.



14. Düzenli yürüyüş yapın.



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