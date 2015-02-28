Tereyağlı kestane

MALZEMELER 1kg. kestane 1 su bardağı sıvı yağ 1 çorba kaşığı tereyağı 1 bardak su yarım tatlı kaşığı şeker tuz YAPILIŞI Kestanelerin düz taraflarından bıçakla hafifçe çiziniz. Sıvı yağı kızdırın. Kestaneleri yağa atıp 2 dk. kızarttıktan sonra kabuklarını soyun. Küçük dibi düz bir tepsiye veya ateşe dayanıklı cam kaba kestaneleri dizin. Üzerine tuz, tereyağı, şeker ve suyu koyup, kapak kapatarak az ısılı fırında 20-25 dk. pişirin. İsteğe göre süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

PORTAKAL ekibi olarak size enfes bir lezzetin tarif ini sunuyoruz.

PORTAKAL ekibi olarak size enfes bir lezzetin tarif ini sunuyoruz.

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