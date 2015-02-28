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Tereyağlı kestane

Tereyağlı kestane nasıl yapılır? Cevabı Portakal'da

Tereyağlı kestane

Tereyağlı kestane nasıl yapılır? Cevabı Portakal'da

28 Şubat 2015 Cumartesi 18:33
Tereyağlı kestane
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PORTAKAL ekibi olarak size enfes bir lezzetin tarifini sunuyoruz.
MALZEMELER
1kg. kestane
1 su bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tereyağı
1 bardak su
yarım tatlı kaşığı şeker
tuz
YAPILIŞI
Kestanelerin düz taraflarından bıçakla hafifçe çiziniz. Sıvı yağı kızdırın. Kestaneleri yağa atıp 2 dk. kızarttıktan sonra kabuklarını soyun. Küçük dibi düz bir tepsiye veya ateşe dayanıklı cam kaba kestaneleri dizin. Üzerine tuz, tereyağı, şeker ve suyu koyup, kapak kapatarak az ısılı fırında 20-25 dk. pişirin. İsteğe göre süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 17:42
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