Sosisli Mantarlı Bagetler



MALZEMELER

Yarım baget ekmek,

4 adet sosis,

2 adet sivri biber,

5 adet mantar,

1 diş sarımsak,

2kaşık zeytin yağ,

Fesleğen,

Karabiber,

40gr kaşar





TARİF

Sosis ve mantarlar küp olarak doğranır.

Sivri biberler halka şeklinde kesilir.

Tavaya yağ konup önce mantar ve biberler, sonra da sosisler eklenip karıştırılır.

Karabiber ve tuz ilave edilip ocaktan alınır.

Sarımsak ve fesleğen ezilir, zeytinyağı ile karıştırılır.

Ekmeklerin üzerine bu karışım sürülüp fırın ızgarasında iki dakika tutulup çıkartılır.

Mantarlı karışım da ekmeklerin üzerine paylaştırılır.

Üstlerine tekrar kaşar peyniri serpilip fırına verilir.

Peynirler eriyene kadar pişirilir.







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