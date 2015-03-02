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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sebzeli firik

Sebzeli firik nasıl yapılır? Cevabı Portakal'da

Sebzeli firik

Sebzeli firik nasıl yapılır? Cevabı Portakal'da

02 Mart 2015 Pazartesi 10:31
Sebzeli firik
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PORTAKAL ekibi sizin için lezzetli bir tarifİ derleyip toparladı.
MALZEMELER
2 su bardağı firik bulguru
2 yemek kaşığı yağ
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet havuç
Yarımşar adet renkli biber
1 adet kabak
50 g domates püresi
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz karabiber
YAPILIŞI
Soğanı ve sarmısağı yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Firik bulgurunu ekleyip karıştırın. Biber salçasını, domates püresinide ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sebzeleri ve ardından 4 su bardağı su ekleyin. Tuz karabiberide ekledikten sonra pilavı kaynama noktasına getirin. Ardından kısık ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin
Afiyet olsun
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Son Güncelleme: 01.03.2015 21:34
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