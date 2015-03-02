Sebzeli firik

PORTAKAL ekibi sizin için lezzetli bir tarifİ derleyip toparladı.

MALZEMELER

2 su bardağı firik bulguru

2 yemek kaşığı yağ

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

Yarımşar adet renkli biber

1 adet kabak

50 g domates püresi

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz karabiber

YAPILIŞI

Soğanı ve sarmısağı yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Firik bulgurunu ekleyip karıştırın. Biber salçasını, domates püresinide ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sebzeleri ve ardından 4 su bardağı su ekleyin. Tuz karabiberide ekledikten sonra pilavı kaynama noktasına getirin. Ardından kısık ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin