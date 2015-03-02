Sebzeli firik

PORTAKAL ekibi sizin için lezzetli bir tarifİ derleyip toparladı.
MALZEMELER
MALZEMELER
2 su bardağı firik bulguru
2 yemek kaşığı yağ
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet havuç
Yarımşar adet renkli biber
1 adet kabak
50 g domates püresi
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz karabiber
YAPILIŞI
Soğanı ve sarmısağı yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Firik bulgurunu ekleyip karıştırın. Biber salçasını, domates püresinide ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sebzeleri ve ardından 4 su bardağı su ekleyin. Tuz karabiberide ekledikten sonra pilavı kaynama noktasına getirin. Ardından kısık ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin
Afiyet olsun
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 01.03.2015 21:34