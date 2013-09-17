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Diyeti bozmadan dışarıda ne yemeliyiz?

Her zaman dışarıda yemek yemek sağlıksız beslenmek anlamına gelmez. Geliştireceğiniz küçük taktikler sayesinde sağlıklı beslenmeden uzaklaşmadan da dışarıda yemek yiyebilirsiniz.

Diyeti bozmadan dışarıda ne yemeliyiz?

Her zaman dışarıda yemek yemek sağlıksız beslenmek anlamına gelmez. Geliştireceğiniz küçük taktikler sayesinde sağlıklı beslenmeden uzaklaşmadan da dışarıda yemek yiyebilirsiniz.

17 Eylül 2013 Salı 10:43
Diyeti bozmadan dışarıda ne yemeliyiz?
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ÖNCELİKLİ olarak, yemek yemeye karar verdiğiniz andan itibaren nerede yemek yiyeceğinizi iyi planlamalısınız.
- Sıcak havalarda, gıdaların bozulma riski artığından, yemek yediğiniz yerin gıda hijyeni açısından güvenilir bir yer olmasına dikkat ediniz.
- Gıda zehirlenmelerinden korunmak için, temizliğine güvenmediğiniz yerlerde, krema, yumurta gibi besinleri içeren çabuk bozulabilen gıdaları tüketmekten kaçınınız.
- Gittiğiniz restoran, kafe veya benzeri yerler arasından size mönüsü ile daha çok seçme şansı sunan yerleri tercih ediniz.
NE YEMELİ?
- Tercih edeceğiniz yemeğin kalorisini tahmin edebilmek için, size sunulan mönü içerisine giren gıdaları iyice okuyunuz. Bazen yemeklerin içerisine konan her şey mönüye yazılmayabilir. Bu yüzden size servis yapan garsondan, yemeğin yapılış yöntemi, ekstradan sos veya yağ içerip içermediği ile ilgili mutlaka bilgi alınız.
- Çok acıksanız bile standart porsiyonun üzerine de çıkmamaya özen gösteriniz. Çünkü porsiyonlar büyüdükçe almış olduğunuz kalori de artacaktır. Yediğiniz ilk lokma ile son lokma arasında lezzet farkı olmadığını unutmayınız.
- Masaya yemekten önce gelen aperatiflerden sakınınız. Bu gıdalar sizin daha fazla ekmek yemenize sebep olduğu gibi, iştahınızın da açılmasına da neden olacaktır. Bu yüzden yemek gelmeden önce masada bulunan ekmek, cips, sos, ezme gibi aperatifleri masadan uzaklaştırınız. Böylece gözünüzün görmediği gıdaları, aklınızdan da uzaklaştırmış olacaksınız.
- Yemek seçiminizde önden size doygunluk sağlayacak, çorba, salata gibi kalorisi daha az olan, ama doyuruculuğu yüksek, hafif gıdalar tercih ediniz.
- Tatlı yemeği düşünüyorsanız, siparişinizi yemeğin sonunda vermeyi deneyebilirsiniz. Başlangıçta tercih edeceğiniz tatlılar, açlığınızdan ötürü daha kremalı ya da şerbetli tatlılardan yana olabilir. Ama yemek sonunda, karar verdiğinizde daha hafif olan sütlü tatlılardan yana tercihte bulunuyor olmanız daha kolay olacaktır.
- Yemeğe çıktığınız arkadaş grubunuzdaki herkes tatlı yemek isterse, onlara ortaya tatlı söyleyip paylaşmayı teklif edebilirsiniz.

- Alkol ya da asitli içecekler yerine ayran, su gibi içecekleri tüketiniz.
- Dışarıda yemek yediğiniz zamanlarda, günlük besin seçiminize daha çok dikkat ediniz. Gün boyu yediğiniz kaloriyi kısarak bunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin, akşam dışarıda yemeği planlıyorsanız öğlen yemeğinizde çorba, salata, sebze gibi hafif yemeklerden yana tercihte bulunabilirsiniz.
- Eğer habersiz bir yemek daveti ile karşı karşıyaysanız ve seçme şansınız yoksa bile tabağınızda bulunan yemekleri doyumluk değil tadımlık olarak tüketiniz.
- Mideden beyine doyma mesajının 20 dakikada gittiğini unutmayınız. Ne kadar yavaş tüketirseniz, doyduğunuzu o kadar iyi fark edersiniz. Bunun için yediğiniz her lokmayı en az 5 kez çiğnemeye özen gösteriniz.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 10:44
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