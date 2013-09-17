Bu yiyeceklere dikkat

İŞTE aslında hiç masum olmayan 10 yiyecek…

KURUTULMUŞ MEYVELER

Kurutulmuş meyveler taze hallerinden 5 - 6 kat daha fazla kalorilidir. Çünkü bütün suyu içlerinden çekilmiş ve daha yoğun bir hale gelmiş oluyorlar. Örneğin 1 küçük kâse taze üzüm 60 kaloriyken, aynı miktarda kurutulmuş üzüm 460 kaloridir. Üstelik birçok marka meyveleri kuruturken şeker de ekliyor, tabii bu kaloriyi daha da arttırıyor

KAHVALTILIK GEVREKLER

Aslında fındıklar ve yulaf diyetiniz için çok faydalı, ancak markaların bunları gevrek hale getirmek için yağda kavurması kalori skalasında kahvaltılık gevrekleri bir anda en tepelere taşıyor. Bir kâsesinde yaklaşık 500 kalori almış oluyorsunuz. Fakat kavrulmamış kahvaltılık gevrekler bunun yarısı kadar kalori içeriyor.

KEPEKLİ MUFFİN

İçinde ister sadece kepekli un olsun, ister içinde elma ya da muz parçaları olsun, lifler sayesinde az kalori almadan doymanızı sağlayabilir. Fakat içine eklediğiniz şeker ve katkı maddeleri yaptığınız lezzetli bir muffinin kalori değerini yükseltmiş oluyor.

KREMA

Belki kahvenizin içine çok azıcık katıyorsunuz ama yine de aldığınız kalori miktarını arttırmış oluyorsunuz - özellikle de yağsız krema tercih edenlerden değilseniz. Kahvenizin içine fincan başına sadece 1 - 2 kaşık koyuyor olsanız bile günde fazladan 200 kalori alıyorsunuz demektir.

WRAPS

İçine ne koyduğunuzun önemi yok, basit bir wrap bile diyetinizi başlamadan sona erdirebilir. Çok hafif gibi görülebilir ama bir wrap 300 kaloriden fazla geliyor.

SOĞUK ÇAY

Birçok hazır çay bal ve şekerle tatlandırılıyor, bu da doğal olarak kalorilerinde yükselmeye sebep oluyor. Üstelik bir şişesi oldukça fazla içecek içerdiğinden soğuk çayın kalorisi 200'e çıkabiliyor - Neredeyse kolaya eşit.

PİRİNÇ PATLAKLARI

Bu hafif atıştırmalıklar neredeyse hiç yağ ve şeker içermiyor, fakat sizi tok tutmak yerine, daha kolay acıkmanızı sağlıyorlar. Bu da demek oluyor ki, günde bir ya da iki tane yemeniz sizi tok tutmadığı gibi daha çok yemek yemenize ve aldığınız günlük kalori miktarının artmasına sebep oluyor.

MEYVE SULARI

Meyvelerden alacağınız besin değerlerini meyve sularından almaya çalışmanız, geçen yaz aldığınız elbisenize sığmamanızın sebebi olabilir.

SALATALAR

Sade bir salata ya da sebzeler kilo vermeniz için en ideal yardımcılar olabilir. Fakat bunların üzerine biraz peynir rendeleyin, tavuk parçaları ekleyin ve üzerine salata sosunu da koyun. Belki fark etmediniz ama oldukça kalorili bir yiyecek yapmış oldunuz.

VEGGİE BURGERS

Vejetaryenler için yapılan bu hamburgerlerin etsiz olduğu için daha az kalori içerdiğini düşünebilirsiniz. Fakat ekmeği ve içinde bulunan ek malzemeleri ile bu hamburgerlerin kalorileri 1000'e kadar çıkabiliyor. Üzerine biraz da ketçap ekleyin ve voilaaa, herhangi bir hamburger kadar kalorili olacaklardır



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