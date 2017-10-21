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Yeni Alanya 50. yılını kutluyor

Mesleğe 1994 yılında Kanal A Televizyonu'nda başladım. İkinci durağım Alanya Televizyonu oldu

Yeni Alanya 50. yılını kutluyor

Mesleğe 1994 yılında Kanal A Televizyonu'nda başladım. İkinci durağım Alanya Televizyonu oldu

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:39
Yeni Alanya 50. yılını kutluyor
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DİLE kolay, 23 sene olmuş. Sizlere haber ulaştırmak için; altımızda araç olmadan, elimizde cep telefonu bulunmadan, hastane, karakol, siyasi parti, belediye, oda, dernek demeden gece gündüz koştuğumuz çok günler oldu. Şimdiki gibi branşlaşmanın olmadığı, politika muhabiri, asayiş muhabiri, turizm muhabiri, spor muhabiri, sivil toplum kuruluşu muhabiri kavramının medyaya sızmadığı dönemlerden söz ediyorum. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlara anlatıyoruz bazen, gülümsüyorlar, inanmak istemez gözlerle bakıyorlar.

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