Yeni Alanya 50. yılını kutluyor

DİLE kolay, 23 sene olmuş. Sizlere haber ulaştırmak için; altımızda araç olmadan, elimizde cep telefonu bulunmadan, hastane, karakol, siyasi parti, belediye, oda, dernek demeden gece gündüz koştuğumuz çok günler oldu. Şimdiki gibi branşlaşmanın olmadığı, politika muhabiri, asayiş muhabiri, turizm muhabiri, spor muhabiri, sivil toplum kuruluşu muhabiri kavramının medyaya sızmadığı dönemlerden söz ediyorum. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlara anlatıyoruz bazen, gülümsüyorlar, inanmak istemez gözlerle bakıyorlar. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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