İlçe başkanlığını bırakmaya hazırlanan Berberoğlu ile dobra dobra

İŞTE Berberoğlu'nun dobra dobra açıklamaları;

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongre takvimi başlayalı çok oldu, hatta Antalya'daki pek çok ilçenin kongresi yapıldı ancak Alanya İlçe Kongresi'nin ne tarihi belli oldu, ne de kimin aday olacağı.

23 Eylül'de yapılması gereken kongrenin "şimdilik sır olan" bir gerekçeyle Ekim ayına ertelenmesi, buna mukabil, hem Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem de bölge milletvekillerinin katılımının olabilmesi için Alanya ile aynı gün yapılacağı açıklanan Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağının bildirilmesine rağmen, Alanya İlçe Kongresi konusunda yaşanan belirsizlik tüm hızıyla devam ediyor.

Dün bu konuyu, kongrede yeniden aday olmayacağını ancak kongre gününe kadar partinin başında kalmayı sürdüreceğini günler öncesinden açıklayan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na bir kez daha sordum.

Ben günlerdir aynı konuları sormaktan yoruldum, sağ olsun Mustafa Başkan cevap vermekten yorulmadı.

"Mustafa Başkan, ne zaman sizin kongre?" dedim, "Ben de bilmiyorum" dedi.

"Hani İl Başkanı Rıza Sümer ile AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş temayül için Alanya'ya geliyordu" dedim, "Evet, geleceklerdi ama daha ses seda yok" dedi.

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