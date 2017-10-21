Göggoca'nın Sarı unudulmaz (2)

HÖÖLE bagdıında Sarı olduundan bi Alaman cavırı sanırdın emme halis mulis Alanyalııdı. Hazedeni çoodu. Hindi böön Sarı'nın başga bi hikayesini taa annadıvereem.

Sarı birinde Obaçayı'nın kenarına cılag egdi. O sene bi yaamır yaadı, bi yaamır yaadı, göv delindi bildiin. Bizim Sarı'nın binbir emeele egdii cılaa sel aldı geddi. Engire çekim yapmaya televzooncular gediyoru. Televzooncu avradın biri, bizim Sarı'ya "Beyefendi, sele garşı tedbir aldınızmııdı?" deyi soruyoru. Sarı da "Göğün altına çadır mı gurucaadım. Nahıl tedbir alıcaam yaamıra, sele?" deyi ökelenivermiş. Televzooncu da bi hoş olaalmış. Sarı, o günden soona ekim dikim işinin yakasını salıverdi bilader. Bilader işdacıkana engile Sarı'da hikaye boludu. Sarı'ya Allah gani gani ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.