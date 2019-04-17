Zihinsel engelli kadına tecavüz eden 2 sanığa beraat: 'Rızası var'

GİRESUN'DA yaşayan zihinsel engelli H.K. iddiaya göre 2016 yılında ailesi tarlaya gittiğinde 65 yaşındaki komşuları Mehmet Ç.’nin tecavüzüne uğradı. Bu duruma tanıklık eden K.’nın akrabası Okan Y. de, tecavüzü ihbar etmek yerine genç kadına tecavüz etti. Genç kadının hamile kalmasıyla suç ortaya çıkarken, yapılan DNA testinde bebeğin Okan Y.’den olduğu anlaşıldı. Ailenin şikayeti üzerine, sanıklar hakkında Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davada açıldı. Kadın hakları örgütlerinin de yakından takip ettiği davada dün karar çıktı. Mahkeme, somut delil yetersizliği nedeniye iki sanığı da beraat ettirdi. Mahkeme üyeleri, dosyada cinsel saldırıya dair kesin ve inandırıcı somut delil bulunmadığını belirtip, ‘şüpheden sanık yaralanır’ ilkesinden yola çıkarak sanıkların cinsel saldırıdan beraatına karar verdi.

'GÖRMEDEN VERİLEN RAPOR'

Kara tepki gösteren mağdur H.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu şunları söyledi: “Dosyada H.’nin mental geriliğine ilişkin özel eğitimraporu var. Gittiği okulun müdürü de, ağır zeka geriliğinin olduğuna dair raporları bize verdi. Giresun Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin mağdurun kendi işini göremeyecek akıl sağlığının olmadığı kanaatinde raporu var. Çapa ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de raporu aynı yönde. Ama bu raporlar mahkeme tarafından görülmedi.” Mağdurun 28 yaşında ve 40 kilo olduğunu belirten Nakıpoğlu, “Tecavüzcülerin kiloları ise 80’in üzerinde ve buna rağmen ‘mukavemet edebilirdi, rıza var’ deniliyor. H. zekâ geriliği olan biri. Zeka geriliği olan birinin iradesi olmadığı gibi rızası da olamaz. Dosyayı 7 gün içinde istinafa taşıyacağız. Ben inanıyorum ki, istinaftan adaletli bir karar çıkacak” dedi.

'KARARI KABUL ETMİYORUM'

H.’nin babbası Avni K. ise karara şu tepkiyi verdi; “Kızım yüzde 75 engelli ve engelli okulunda okudu. Tüm bunların raporları da var. Bu raporlar neden dikkate alınmadı? Biz adaletin yerini bulmasını beklerken beraat kararı ile karşılaştık. Mahkeme bu kararı neye dayanarak verdi, bu mu adalet? Bu kararı kesinlikle kabul etmiyorum.”

KAYNAK: MİLLİYET