Yüz tanıma sistemi nedeniyle yanlışlıkla tutuklandı, Apple'a 1 milyar dolarlık dava açtı

NEW York'ta yaşayan Ousmane Bah isimli genç, geçen yıl Kasım ayında evine gelen polisler tarafından hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı alındı. Bah, polisin kendisini Boston, New Jersey ve New York'taki AppStore'lardan eşya çalmakla suçlandığını ve mağazalardaki kameraların incelenmesi sonucu kendisinin fotoğrafına ulaştıklarını söylediğini belirtti. Ancak genç adam, söz konusu hırsızlığın gerçekleştiği gün bahsedilen eyaletlerde bile olmadığını, lise mezuniyet törenine katılmak üzere Manhattan'da olduğunu söyledi. Bunun üzerine, New York Şehri Polis Teşkilatı'ndan bir dedektif, olayı detaylıca araştırdıktan sonra görüntülerdeki kişinin Bah ile bir alakası olmadığını ortaya çıkardı ve böylece genç adam üzerine atılan suçlardan kurtuldu.

'MÜŞTERİLERDEN HABERSİZ YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILDI'

Bah, konuyla ilgilenen dedektifin kendisine 'Apple'ın hırsızları mağazalarda kullanılan yüz tanıma sistemiyle tespit ettiğini ve sorunun bu sistemden kaynaklanmış olabileceğini' söylediğini belirtti. Bunun üzerine olay, Apple'ın kullandığı teknolojiler, bunların etikliği ve güvenilirliğiyle ilgili tedirginliklerin gündeme gelmesine neden oldu. 'Yanlışlıkla' evi polisler tarafından basılarak gözaltına alınan ve tutuklanan Bah ise ABD'li teknoloji devine 1 milyon dolarlık dava açtı. Bah, dava gerekçesine Apple'ın mağazalarında müşterden habersiz yüz tanıma sistemi kullandığının da ortaya çıktığını ekledi. Bah, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Yüz tanıma sistemi, beni yanlışlıkla 'şüpheliler' listesindeki hırsızın yüzüyle eşleştirmiş olabilir" dedi. Dava dosyasında ise "Bu olay, sanığın (Apple'ın) müşterilerinin haberi olmadan güvenlik sisteminde kullandığı yüz tanıma uygulaması gerçeğiyle alakalıdır. Sanık (Apple) güvenlik sistemiyle müşterilerin yüzlerini tarayarak, 'şüpheliler' listelerindekilerle eşleştiriyor" ifadeleri yer aldı. Dosyada Apple'ın yüz tanıma sistemini nasıl kullandığına dair detaylı bilgi yer almazken, bu özelliğin iPhone ve iPad modellerinde de kullanıldığına değinildi. Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.