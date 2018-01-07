Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları

Egzersiz olarak yürüyüş

KOŞU veya rekabete dayalı diğer sporlara oranla yürüyüş vücudumuz için daha kolay bir spordur ama bu demek değildir ki yürüyüş kötü bir

egzersizdir. İhtiyaca veya seviyeye göre yürüyüş şekli ve hızı kişisel olarak ayarlanabilir. Spor amaçlı yapılan yürüyüş, yavaş başlayıp vücudunuz

direnç ve güç kazandıkça hızlanabilir. Hiç bir araç gerece ihtiyaç yoktur ve yürümek bedavadır.

Yürümek bütün vücudu çalıştırır

Hiç yürüyen bir insanı izlediniz mi? Sportif amaçlı veya tam tersine salınarak yürüyen birinden bahsetmiyoruz. Hızlıca yürüyen normal bir insandan

bahsediyoruz. Vücut senkronize hareket eder, tüm eklemler, kaslar ve tendonlar. Ayaklar, bilekler, baldırlar, dizler, uyluklar ve kalça ritim içinde

çalışır ve sadece bu kadar da değildir.

Vücudun üst kısmı da çalışır. Normal bir hızda, yürüyen kişinin kolları da vücudunun geri kalanıyla beraber hareket eder. Sırt, diyafram, göğüs ve

omuzlar da bu harekete ayak uydurur. Yürüyen kişinin başı diktir. Yürürken baş hareket etmese de vücut hareket ederken başın dik durmasını

sağlayan boyun kasları da çalışır.

Yürüyüşün avantajları

Doktorlar, düzenli olarak yürüyüş yapan kişilerin daha sağlıklı olduğunu ve diğer sporları yapanlara göre daha az sakatlık yaşadığını söylüyor çünkü

yürüyüş kemiklere ve eklemlere minimum baskı yapıyor.

Hafif esneme gerektiren bazı aktiviteler bile yaşlılar veya eklem sorunları yaşayanlar için daha çok problem yaratabiliyor. Ama eğer

yürüyebiliyorsanız bunu sportif anlamda da yapabilirsiniz.

Yürüyüşün faydaları

Yürüyüşün belli başlı faydaları şöyledir:

Tansiyonu düşürür ve felç riskini azaltır

Kolestrolü düşürür ve kalp krizi riskini azaltır

Kemik yoğunluğunu arttırır ve kırılma riskini azaltır

İyi hissettirir

Yürüyüş yapanların ayrıca tecrübe ettiği ek faydalar: Daha az baş ağrısı, daha fazla esneklik, koordinasyon gelişimi