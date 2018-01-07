Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları

Egzersiz olarak yürüyüş
KOŞU veya rekabete dayalı diğer sporlara oranla yürüyüş vücudumuz için daha kolay bir spordur ama bu demek değildir ki yürüyüş kötü bir
egzersizdir. İhtiyaca veya seviyeye göre yürüyüş şekli ve hızı kişisel olarak ayarlanabilir. Spor amaçlı yapılan yürüyüş, yavaş başlayıp vücudunuz
direnç ve güç kazandıkça hızlanabilir. Hiç bir araç gerece ihtiyaç yoktur ve yürümek bedavadır.
Yürümek bütün vücudu çalıştırır
Hiç yürüyen bir insanı izlediniz mi? Sportif amaçlı veya tam tersine salınarak yürüyen birinden bahsetmiyoruz. Hızlıca yürüyen normal bir insandan
bahsediyoruz. Vücut senkronize hareket eder, tüm eklemler, kaslar ve tendonlar. Ayaklar, bilekler, baldırlar, dizler, uyluklar ve kalça ritim içinde
çalışır ve sadece bu kadar da değildir.
Vücudun üst kısmı da çalışır. Normal bir hızda, yürüyen kişinin kolları da vücudunun geri kalanıyla beraber hareket eder. Sırt, diyafram, göğüs ve
omuzlar da bu harekete ayak uydurur. Yürüyen kişinin başı diktir. Yürürken baş hareket etmese de vücut hareket ederken başın dik durmasını
sağlayan boyun kasları da çalışır.
Yürüyüşün avantajları
Doktorlar, düzenli olarak yürüyüş yapan kişilerin daha sağlıklı olduğunu ve diğer sporları yapanlara göre daha az sakatlık yaşadığını söylüyor çünkü
yürüyüş kemiklere ve eklemlere minimum baskı yapıyor.
Hafif esneme gerektiren bazı aktiviteler bile yaşlılar veya eklem sorunları yaşayanlar için daha çok problem yaratabiliyor. Ama eğer
yürüyebiliyorsanız bunu sportif anlamda da yapabilirsiniz.
Yürüyüşün faydaları
Yürüyüşün belli başlı faydaları şöyledir:
Tansiyonu düşürür ve felç riskini azaltır
Kolestrolü düşürür ve kalp krizi riskini azaltır
Kemik yoğunluğunu arttırır ve kırılma riskini azaltır
İyi hissettirir
Yürüyüş yapanların ayrıca tecrübe ettiği ek faydalar: Daha az baş ağrısı, daha fazla esneklik, koordinasyon gelişimi
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