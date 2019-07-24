Yurtdışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı

ABD'li girişimciler taharet musluğunun taşınabilir versiyonunu geliştirdi. Box Clever tarafından tasarlanan Sonny isimli sistem tuvalette rahatlıkla kullanılabilecek bir sistem.

Yurtdışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı
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HEM Türk turistler hem de Türkiye'ye gelerek taharet musluğunun pratikliğini keşfeden yabancılar için olumlu bir gelişme yaşandı. ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu geliştirdiklerini duyurdu.

ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYAYA SAHİP
Apple'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü ve müzik endüstrisini dönüştüren "iPod Nano"ya benzetilen sistem 79 dolardan satışa çıktı. Taşınabilir taharet musluğu şarj edilebilen bir bataryaya sahip. Tek bir şarj ile 3 hafta boyunca kullanılabilen sistem içindeki depolama alanı aracılığıyla su püskürtüyor. Taşınabilir taharet musluğu yatay ya da dikey olarak muhafaza edilebiliyor.

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