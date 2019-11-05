banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Yürek sızlatan görüntüler! Hızla gelen araç, ufak çocuğa böyle çarptı

Rusya'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki küçük kardeşten birine çarpan araba, küçük çocuğu metrelerce yükseğe fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM 05.11.2019, 10:31
Yürek sızlatan görüntüler! Hızla gelen araç, ufak çocuğa böyle çarptı
banner404

RUSYA'DA 2 kardeş el ele tutuşarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken hızla gelen bir araç kardeşlerden birine çarparak metrelerce yükseğe fırlamasına neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sokakta el ele tutuşan 2 kardeş ana yola kadar ilerledi. Yola bakan çocuklar araç geldiğini görmeyince yolun karşısına hızla geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada kardeşlerden biri yolda hızla kendilerine doğru gelen aracı fark ederek bir adım geri çekildi. Diğer çocuk ise gelen arabayı fark etmedi.

ARAÇ, METRELERCE YÜKSEĞE FIRLATTI

Araç, çocuklardan birine hızla çarparak metrelerce yükseğe fırlattı. Diğer çocuk ise araba çarptıktan sonra kardeşine doğru koşmaya başladı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu, müdahalenin devam ettiği belirtildi. Çocuğa aracıyla çarpan sürücünün ise ifadesinin alındığı ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

#Rusya #Moskova #kaza #ufak çocuk
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:19
Öğle 12:46
İkindi 15:38
Akşam 18:03
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545