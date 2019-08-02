Yürek burkan kare: 1 battaniye ve 1 şişe sütle yol kenarına atıldı!
Çin'in Huxian şehrinde doğuştan serebral palsili 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından bir battaniye ve bir şişe sütle yolun kenarına atıldı.
ÇİN'in Huxian şehrindeki işlek bir yol kenarında battaniye üzerinda bulunan zavallı bebek yürekleri burktu.Çocuk öylece yatıyordu çünkü serabral palsi hastasıydı. Derdini anlatamaz, hareket dahi edemezdi. Vicdansız ailesi resmen onu ölüme terk edip gitmişti..Şehrin Sivil İşler Bürosundan polis ve personel, Çin'in Huixian kentindeki olay yerine geldi. Yetkililer, bebeği yerden kaldırıp check-up için onu Huixian Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesine götürdü.Zalim ebeveynlerinin, fiziksel bir sakatlığı olmayan çocuğu, Serebral palsi hastalığıyla baş edemediği için terk etti. Doktorlar çocuğun hastalığının büyük olasılıkla beyin felcinden kaynaklandığını söyledi.Sokağa atılan çocuk Huixian Çocuk Esirgeme Enstitüsü'ne devredildi. Polis ise çocuğun anne ve babasını arıyor..
Serebral palsi hastalığı nedir?
Erken fetal dönem ile beş yaş arasında meydana gelen beyin hasarıdır. Serebral palsinin etkileri hasarın derecesine ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir.
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