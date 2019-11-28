Yolcu otobüsünde rezalet! Arka koltukta ilişkiye girerken yakalandı
Avustralya'da bir yolcu otobüsünün arka koltuğunda ilişkiye giren genç çift, şoför tarafından suçüstü yakalanıp polise teslim edildi.
YAŞAM 28.11.2019, 15:23
AVUSTURALYA'NIN Newcastle şehrinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, terminale girdiği anda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Araç durduğu anda otobüse, Wonder French adındaki 31 yaşındaki kadın ve erkek arkadaşı bindi. Arka koltuğa oturan çift, cinsel ilişkiye girdi.Çoktan araca binmiş olan şoför, dikiz aynasından baktığında uygunsuz ilişki halinde olan çifti uyarıp araçtan inmelerini istedi. Suçüstü yakalanan çift, şoföre ''Bu senin otobüsün değil, istediğimizi yaparız, bize karışamazsın" diyerek bağırmaya başladı.Şoför, tüm uyarılara rağmen otobüsten inmeyen çifti, polise ihbar etti.Toplum içerisinde uygunsuz davranışta bulunmak suçundan mahkemeye çıkarılan çift, kefaletle serbest kaldı.
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