banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Yol vermeyen yayayı gözünü kırpmadan kalbinden bıçakladı!

Karaman'da, İsa Kocaoğlu, yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

YAŞAM 21.08.2019, 15:48 Melike Temir
Yol vermeyen yayayı gözünü kırpmadan kalbinden bıçakladı!
banner404

KARAMAN'ın Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana gelen olayda, saat 06.30 sıralarında, yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#karaman #Yaya #İsa Kocaoğlu #Turgut Özal Caddesi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545